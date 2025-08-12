CSIF teme una externalización definitiva de la lavandería del hospital de Segovia: "La ropa vuelve incluso con insectos"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado este martes una posible externalización definitiva del servicio de lavandería del hospital de Segovia, al tiempo que ha mostrado su "profunda preocupación" por el mismo desde el pasado mes de junio.

Fue en dicho mes cuando las dos calderas de vapor, la principal y la de reserva, se estropearon. El hecho provocó que la dirección del centro externalizase el servicio de lavandería hasta, por lo menos, el mes de septiembre, según ha expuesto el sindicato.

Una situación que ha desembocado en que la "calidad de la limpieza y el estado de la ropa" haya "sufrido un deterioro importante, con consecuencias en las rutinas de funcionamiento del hospital".

"Se vienen produciendo incidentes y desperfectos continuos, prácticamente diarios, que evidencian un bajo estándar de calidad", han lamentado desde CSIF.

En este sentido, han subrayado que "una cantidad nada despreciable de la ropa entregada a la empresa" vuelve de nuevo "con deficiencias como suciedad, roturas, desgaste, quemaduras, humedad, amarilleamiento, encogimientos, deformaciones o incluso presencia de insectos".

"En una sola jornada se devolvieron alrededor de 100 camisones sucios y la cantidad de ropa rechazada diariamente por estas deficiencias oscila entre los 15 y 50 kilos", han asegurado desde el sindicato.

Unas incidencias que para CSIF suponen un "incumplimiento de los mínimos higiénico-sanitarios esperables" y que, asimismo, consideran un "riesgo para los pacientes y trabajadores". "El tratamiento que recibe la ropa ha provocado problemas de irritación ocular o cutánea en algunos trabajadores de la lavandería, indicando un posible riesgo para la salud laboral y para los pacientes más vulnerables", han añadido.

Unos problemas que, según han garantizado, eran "mucho menos frecuentes o inexistentes cuando el proceso de lavado y tratamiento se realizaba íntegramente en el propio hospital, donde el personal acumula años de experiencia y buen hacer, asegurando unos estándares de calidad superiores a los de la empresa externa".

En este sentido, han avisado de que las deficiencias a raíz de la externalización suponen un gasto económico adicional "significativo", incrementando el departamento de costura su carga de trabajo en un 50% y necesitando reforzarse con personal adicional.

Asimismo, se ha tenido que reponer un número importante de uniformes, muy por encima de lo habitual, por daños irreparables o encogimientos, según CSIF.