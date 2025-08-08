Triplicaba la tasa de alcohol y ya lo habían pillado antes: investigado un camionero en la A-1 en Segovia

La Guardia Civil de Segovia ha investigado a un hombre de 61 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por dar positivo en la prueba de alcoholemia mientras conducía un camión por la autovía A-1.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11:30 horas, cuando el centro de emergencias 112 alertó de la circulación peligrosa de un camión que circulaba de lado a lado por la A-1 a gran velocidad, generando un serio peligro para el resto de usuarios de la vía.

El vehículo fue localizado poco después por agentes del Instituto Armado en el término municipal de Grajera (Segovia).

Una vez interceptado el camión, se practicó la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando unos resultados de 0,78 y 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, muy por encima del límite legal permitido.

Durante la instrucción de las diligencias judiciales, los agentes comprobaron que el mismo conductor ya había sido investigado por hechos similares en Seseña (Toledo).

En aquella ocasión, el vehículo fue inmovilizado, pero el investigado quebrantó la orden, lo que agrava aún más su situación judicial.

El Equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Sepúlveda.