Segovia

Dos hombres trasladados al hospital tras el choque de un camión contra una furgoneta en la provincia de Segovia

Los dos conductores han sido evacuados en UVI móvil y ambulancia al resultar heridos.

Dos hombres de 48 y 63 años han resultado heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Segovia.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 135 de la A-1, sentido Madrid, a la altura de Honrubia de la Cuesta sobre las 01:55 horas de este viernes, 8 de agosto.

A esa hora, la sala de operaciones ha recibido un aviso alertando de la colisión de un camión contra una furgoneta de mantenimiento de carreteras y solicitando asistencia sanitaria para los dos conductores, que se encontraban heridos.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico con personal sanitario.

Nada más llegar, los profesionales han atendido a los dos heridos, que finalmente han sido trasladados al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, el de 48 años en UVI móvil y el de 63 en ambulancia de soporte vital básico.