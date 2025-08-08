Dos hombres trasladados al hospital tras el choque de un camión contra una furgoneta en la provincia de Segovia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl con personal sanitario

Dos hombres de 48 y 63 años han resultado heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Segovia.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 135 de la A-1, sentido Madrid, a la altura de Honrubia de la Cuesta sobre las 01:55 horas de este viernes, 8 de agosto.

A esa hora, la sala de operaciones ha recibido un aviso alertando de la colisión de un camión contra una furgoneta de mantenimiento de carreteras y solicitando asistencia sanitaria para los dos conductores, que se encontraban heridos.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico con personal sanitario.

Nada más llegar, los profesionales han atendido a los dos heridos, que finalmente han sido trasladados al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, el de 48 años en UVI móvil y el de 63 en ambulancia de soporte vital básico.