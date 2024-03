La Diputación de Segovia da luz verde a una modificación presupuestaria para iniciar distintos proyectos

Una modificación presupuestaria de unos 626.000 euros ha sido aprobada por el pleno provincial de la Diputación de Segovia y servirá para llevar a cabo diferentes proyectos en la provincia. Ha contado con los votos favorables del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Vox.

Asimismo, se ha tomado conocimiento durante la sesión de la liquidación del Presupuesto 2023 del Organismo Autónomo Prodestur y, con los votos a favor de PSOE y PP, y en contra de IU y Vox, se ha aprobado la modificación del Reglamento Orgánico de la institución provincial para adaptarlo a la "nueva realidad" de la Diputación después de los dos últimos procesos electorales.

De esta forma, el nuevo texto refleja que el máximo número de diputados con dedicación exclusiva o parcial, bajo las limitaciones de la legislación local, será de seis dedicaciones exclusivas, más la Presidencia, para el equipo de Gobierno, marcando tramos para cada grupo político constituido de hasta tres diputados una dedicación parcial del 50%; de cuatro a seis diputados, una dedicación exclusiva; de siete a nueve diputados, una dedicación exclusiva y una parcial del 50%; de 10 a 12 diputados, dos dedicaciones exclusivas; y más de 13 diputados, tres exclusivas.

La portavoz del grupo mixto - IU, Ana Peñalosa, considera que es un "reparto partidista" y, por eso, ha presentado una enmienda para que se pueda constituir grupo político con solo diputado. Esto solo ha contado con el apoyo de Vox, cuyo representante, Pedro Varela, ha recalcado su posición de estar "en contra del gasto político".

Por otro lado, el portavoz del PSOE, Máximo San Macario, ha cargado contra Peñalosa y la ha acusado de decir "falsedades" y le ha solicitado que "deje de arrojar mentiras e imprecisiones, pues esta modificación se ajusta a una realidad objetiva, donde los grupos minoritarios están perfectamente amparados".

En el momento de su turno, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha recalcado que "no hay aumento del gasto público" y ha pedido a Peñalosa que "no se instale en el populismo y en las frases gordas", dado que en su turno de palabra "ha omitido que el grupo de IU tiene para una diputada, una persona liberada, además de acceso a todas las comisiones informativas, que se le permite, cobrando sus respectivas retribuciones, no existiendo obligación normativa por nuestra parte, sino que es solo cuestión de voluntad política". Por último, ha asegurado que dicha modificación se ha realizado desde "la más absoluta honestidad y transparencia".

Durante el apartado de mociones, IU ha presentado para que la institución provincial medie con las entidades bancarias que operen en la provincia para dotarse de los recursos que necesitan para atender de manera presencial personalizada en ventanilla a los vecinos, y otra serie de peticiones en esta línea que, otra vez, solo han contado con el voto favorable de Vox, pues, según ha señalado Valera, "es una moción bienintencionada que busca ayudar a nuestros mayores".

Mientras tanto, la socialista Lucía Otones ha garantizado que "la mayor parte de las cuestiones que se plantean están cumplidas o en marcha por el Gobierno de España", justificando así la abstención de su grupo. El PP, que ha votado en contra, no ha entrado en el debate y su portavoz, José María Bravo, ha explicado que "como el Gobierno ya lo ha hecho todo, yo no tengo más que decir".

Finalmente, la última moción se ha aprobado por unanimidad tras aceptar los socialistas una modificación propuesta por el PP de forma que van a "solicitar a la Junta de Castilla y León que en el mantenimiento y conservación de los colegios de Educación Infantil, Primaria y Adultos, revise y modifique el actual sistema de colaboración con las Entidades Locales, al objeto de que asuma estos costes que actualmente tienen los ayuntamientos".