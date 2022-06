Méndez de Vigo, sobre el liderazgo de Feijóo: "Estoy muy contento y esperanzado, como muchos españoles"

Patricia Martín / ICAL

El jurista y exministro del PP Iñigo Méndez de Vigo sostuvo hoy en Segovia que Alberto Núñez Feijóo es “lo que necesitaba el Partido Popular” por ser una persona equilibrada, algo “muy importante” en un momento actual de “mucha algarabía”, por lo que confesó estar “muy contento y muy esperanzado, como muchos españoles”. El actual líder de los populares, según Méndez de Vigo, transmite “tranquilidad” y “una gran capacidad de gestión” como ha demostrado al frente de la Xunta de Galicia.

Méndez de Vigo, que abrió el X Ciclo de conferencias Valores y Sociedad, calificó a Feijóo como “una persona seria y responsable”, que también es una “buena garantía” para frenar el avance de la extrema derecha. “Si algo hemos aprendido los españoles”, manifestó, “es el respeto, a ser demócratas y lo vamos seguir ejercitando sin la menor vacilación”.

El jurista, que recordó que los valores democráticos en España “están asentados y es una democracia plena y responsable”, remarcó que la situación actual es “muy complicada” porque se están produciendo situaciones diarias que están “afectando a la credibilidad, al equilibro y al respeto a las instituciones”.

Méndez de Vigo también destacó que es un tema que debe “preocuparnos a todos”, porque no existe otra posibilidad. “Uno es fuerte en Europa cuando es fuerte en España. Creo que cuando hay una debilidad institucional en España, esa debilidad se traslada a Europa y eso no es lo que a mí me gusta para mi país”, argumentó.

Sobre el tema de la conferencia propuesta por la Fundación Valsaín, en este X Ciclo ‘Valores y Sociedad’, ‘La crisis de Europa’, Méndez de Vigo, le quiso añadir unos interrogantes, ¿mito y realidad?, para subrayar con rotundidad que Europa “no está en crisis”, sino que “está permanentemente en crisis porque a los políticos nos gusta decir que está en crisis para luego aportar soluciones y resolverlas”.

En su opinión, en los últimos tiempos, aunque las cosas siempre se pueden hacer de otra manera, “Europa ha respondido muy adecuadamente a las crisis de la pandemia, que ha sido terrible, y la crisis de la invasión rusa en Ucrania”. Ahora, afirmó que “tenemos una crisis cercana que va a seguir una crisis económica financiera para la que Europa tiene ahora instrumentos, voluntad y capacidad para resolverlos”.

Según Méndez de Vigo, Europa tiene retos para Europa pero igual que en otros tiempos, no tan lejanos, como la crisis económico financiera entre 2008 y 2010, “no acertó en las soluciones”, ahora la Unión Europea, “está bien posicionada y ha hecho lo tenía que hacer”.

El ciclo de conferencias ‘Europa en crisis’ se celebra en la sede de la Academia de Historia y Arte de San Quirce y contó con la presencia del alcalde en funciones, Jesús García Zamora, y el procurador socialista, José Luis Vázquez. El miércoles 8 de junio será el turno para el expresidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1991 y presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España, Enrique Barón.