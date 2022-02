Almeida: “A Castilla y León y a Madrid nos une una cosa, el Gobierno no nos puede ni ver”

El portavoz nacional del PP, y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se dio un baño de masas en Segovia. El “campechano”, así le presentó el speaker del acto celebrado en un hotel en tierras segovianas, se convirtió en el invitado de lujo para el candidato Fernández Mañueco en el mitin del Partido Popular en el sexto día de campaña. Almeida no ha dudado en pronosticar que Mañueco ganará por “mayoría absoluta”, y que para ese triunfo “solo depende de nosotros”. “Mañueco necesita un gobierno estable y Castilla y León también, un gobierno que no deja de progresar en esta tierra, es el mejor candidato y será el mejor presidente”.

Sin papeles y con su verborrea tradicional, Almeida quiso responder a esos que dicen que después de 35 años el Partido Popular no ha hecho nada. “Dicen que llevamos 35 años, y los que lo dicen son unos recién llegados a esta tierra, y nos quieren dan lecciones. Solo les decimos que somos el PP y estamos orgullosos de serlo. Desde hace 40 años somos los que estamos sirviendo a esta tierra”, ha comentado. Y para terminar ha lanzado un dardo al PSOE: “Si sois la alternativa, ¿por qué después de 35 años no habéis sido capaces de gobernar en esta tierra?”.

"Partido a partido"

Por supuesto, a un futbolero como es el alcalde de Madrid, no podía faltar el símil. “Mañueco tiene las dos mejores cualidades del Atleti y del Madrid. El partido a partido y el ganar”, con ello ha arrancado los aplausos del recinto.

Además, le quiso dar la enhorabuena por el debate del pasado lunes. “En política no vale todo, no vale la descalificación y el insulto. Tú mantuviste lo que es la política, no hablar de los demás. Fuiste el único que demostrarte que tienes un proyecto para la Comunidad. A Tudanca le oí hablar solo del PP, a Igea de Mañueco y el único que habló de los castellanos y leoneses fue Mañueco. Con él, lo mejor está por venir”, pronóstico.

Almeida también quiso hablar de la "historia conjunta de Madrid y Castilla y León”. “Una historia de la que estamos orgullosos, pero lo que no esperaba es que nos uniera un Gobierno de la Nación que no nos puede ni vernos. Ni a Madrid ni a Castilla y León. ¿Qué necesidad había de ir a los Tribunales para reclamar la deuda del IVA?" se ha preguntado.

“¿Con quién vais a pactar?”

Por último, Almeida ha dicho a los asistentes que a partir de ahora escucharán la misma pregunta: “¿Con quién vais a pactar?”, y la respuesta, una clásica: “Mañueco solo va a pactar con los castellanos y leoneses, no vamos a caer en esa trampa. Nosotros buscamos un pacto con la sociedad de Castilla y León”. Y para terminar, el alcalde de Madrid ha lanzado un reto, invitar a caña y tapa si Segovia saca cuatro procuradores en las próximas elecciones.

