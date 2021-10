Segovia se sumerge en la filosofía Zero Waste

La segoviana Analí Rojas se lanzó en 2018 a la aventura de emprender con una tienda sostenible. En un local de 30 metros cuadrados empezó a demostrar que en una ciudad pequeña también se puede apostar por generar los menos residuos posibles en los productos que adquirimos, sobre todo, plásticos. En abril de este año, se trasladaron a un local que casi triplica la superficie del anterior. Además tienen una tienda on line y cuida mucho los contenidos que ofrece en sus redes sociales.

Analí Rojas, fundadora e impulsora de la tienda sostenible Sabulu, siempre sintió debilidad por la naturaleza, los animales, por el entorno que la rodea. Se confiesa enamorada de Segovia, de su tierra y con este proyecto empresarial y de vida aúna las dos cosas. “Soy un culo inquieto y me gusta probar cosas nuevas, conocer, aprender”. En sus paseos por su pueblo, por La Lastrilla, se dio cuenta de que cada vez había más y más basura en el campo, basura plástica en su mayoría.

Tuvo claro que algo estamos haciendo mal y se puso a investigar en Internet sobre cómo afrontar otra filosofía de vida para generar los menos residuos posibles. Además de acabar con otro tópico. “Aquí en Segovia no hay nada de eso. En Segovia no lo hay”, señala Analí. Dicho y hecho. “Me lancé y ya está. El que no arriesga no gana. Quería apostar por esto y ver que funciona en Segovia”, resume.

Sabulu comenzó hace tres años y unos meses, en un local de apenas 30 metros cuadrados en la avenida de la Constitución, con la venta de productos ecológicos a granel. Analí Rojas recuerda que sus clientes le fueron demandando más cosas para la cocina y también para el aseo personal como champús sólidos. “Alternativas sin plásticos y residuo cero”, subraya.

Analí dio otro paso al frente y en abril de este año abrió la actual sede de Sabulu, en el número 27 de la avenida Vicente Aleixandre, en el barrio de Nueva Segovia. La amplitud de espacio de permite una mejor distribución y un espacio más cómodo para los clientes. Sigue con la sección dedicada a a productos de limpieza a granel, junto a todas las alternativas para limpiar cada espacio de los hogares.

Otro apartado está dedicado a la higiene y el aseo personal, donde se pueden encontrar, por ejemplo esponjas vegetales, productos de cosmética y de afeitado. Analí Rojas sostiene que la mayoría de los hábitos de nuestro día a día tiene “su alternativa sostenible”.

Los segovianos tienen en ‘Sabulu’ la oportunidad de recuperar costumbres que tampoco son tan lejanas en el tiempo porque las generaciones anteriores saben bien lo que era llevar los envases para rellenar a la hora de ir a hacer la compra, devolver los cascos de las botellas, ir a por leche con las lecheras. El planeta, resalta Analí Rojas, necesita que recuperemos esa forma de consumo y hacerlo cuanto antes.

Iniciarse en esta senda de la sostenibilidad es fácil. Si se tienen envases en casa los puede llevar pero si no tienen tampoco pasa nada, indica la responsable de Sabulu, porque disponen de envases nuevos para ser usados y otros que les traen los clientes de otros productos que los prepara para que se puedan volver a utilizar. De hecho, Analí señala que un aspecto que se valora mucho es precisamente “la reutilización de los envases”.

Bueno también para el bolsillo

El tiempo le ha demostrado que se pueden salvar muchos obstáculos, como pensar que estos productos son caros. “No es verdad. En los productos de limpieza trabajamos directamente con la fábrica, sin intermediarios y los precios son muy ajustados”, subraya. Además, son muy concentrados y se necesita una dosis menor que en muchas marcas comerciales.

De momento, la mayoría de sus clientes son mujeres, entre los 35 y los 49 años, aunque cada vez vienen más hombres y también gente más joven y mayores. Suelen empezar por descubrir la eficacia de los productos de limpieza a granel, detergentes, limpiadores para manchas, suavizantes o limpiahogares.

Después se da el paso a los productos de aseo personal. “Descubren los beneficios del champú sólido, sin siliconas, sin bases. Una pastilla de 80 gramos te puede durar de tres a cuatro semanas”, detalla. También hay muchas personas que se pasan a a los desodorantes en barra. “Todo viene en cartón, sin plásticos. Son productos buenos que funcionan muy bien”, sentencia Analí Rojas.

El objetivo es ir poco a poco y no tener miedo a un estilo de vida más sostenible, sin plásticos, e ir sustituyendo lo que se se tiene en casa. De esta forma, se van dando cuenta de que generan menos residuos de plástico, menos viajes al contenedor amarillo. También, según aconseja Analí, se puede dejar de comprar agua embotellada adquiriendo un filtro de carbón para limpiar el agua del grifo.

En todos los formatos

Sabulu es un comercio físico y también una tienda on line, donde se pueden adquirir los productos, a excepción de los relacionados con la limpieza a granel ya que iría en contra de su filosofía de no generar envases. Para esta empresaria segoviana este apartado es muy importante al igual que las redes sociales. Cuida mucho su presencia en Instagram porque le permite tener un mejor conocimiento de lo que necesitan sus clientes, de cuáles son propuestas y preocupaciones.

Graba vídeos, histories, post, … con lo que logra un feedback con personas de Madrid, Barcelona, de otras provincias de Castilla y León, de segovianos que viven en otros puntos de España, a los que les llegan todas estas alternativas sin plástico.

