Salamanca Tech pone en marcha Talentum, la iniciativa para conectar el talento joven con oportunidades en la ciudad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la puesta en marcha de Talentum, la nueva iniciativa de Salamanca Tech

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto hoy de largo Talentum, una nueva iniciativa de Salamanca Tech concebida como la red de talento joven de la ciudad.

Este proyecto municipal nace para detectar, activar y conectar a jóvenes con potencial con las oportunidades reales que se han estado generando en Salamanca, dentro de una estrategia orientada a retener, fomentar y captar talento.

Talentum se presenta como una infraestructura estable y no como un curso o una actividad puntual.

Se trata de una red viva para acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y profesional, ayudándoles a pasar del potencial a la experiencia y de la experiencia a las oportunidades.

La iniciativa tiene su sede en el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ y está dirigida especialmente a estudiantes, universitarios y jóvenes profesionales en sus primeras etapas laborales, entre 18 y 35 años, con inquietud, actitud y vocación de desarrollo.

El funcionamiento de Talentum se articula en tres fases: la detección del talento en universidades, centros educativos y actividades del ecosistema; la activación mediante talleres, retos reales y trabajo en equipo; y la conexión con empresas, proyectos y oportunidades de Salamanca.

De este modo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una ciudad que no solo forma talento, sino que también lo integra en su propio desarrollo económico y social.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha destacado que “Salamanca ha estado viviendo un cambio de tendencia muy importante” y que la ciudad ha creado “empleo estable, cualificado y vinculado a sectores de futuro”.

En este sentido, ha puesto de relieve que el empleo tecnológico ha crecido un 44% entre 2015 y 2025, al pasar de 1.907 a 2.751 afiliados, y que en I+D el incremento ha sido aún más notable, de 481 a 1.412 afiliados, lo que ha situado a Salamanca como la duodécima ciudad de España con más afiliados en este sector.

García Carbayo también ha subrayado que el 43,8% de los afiliados en empleo tecnológico han sido mujeres, dato que ha convertido a Salamanca en la capital de provincia española con mayor presencia femenina en este tipo de empleo.

Asimismo, ha recordado que en 2025 Salamanca ha encadenado tres años consecutivos atrayendo más trabajadores de los que se han marchado, consolidando así un cambio de ciclo tras años de fuga de profesionales.

Durante el encuentro, el alcalde ha señalado que se ha entendido que “Salamanca tenía el talento en casa” y que lo que ha hecho falta ha sido “creer en ello, ordenarlo, conectarlo y acompañarlo”.

Además, se han escuchado los testimonios de los emprendedores salmantinos Julián Pérez y Marta Blázquez, que han actuado como referentes cercanos para los jóvenes asistentes.

Julián Pérez, fundador y CEO de IFAI Solutions, empresa especializada en Inteligencia Artificial aplicada a personas y pequeñas empresas, ha compartido su experiencia como emprendedor tecnológico y su vinculación con proyectos de investigación y desarrollo en Salamanca.

Por su parte, Marta Blázquez, tercera generación de la empresa familiar Ibéricos Torreón y cofundadora de San Martín.

Se trata de un proyecto gastronómico innovador que ha combinado charcutería artesanal y restauración, ha trasladado su experiencia de volver a Salamanca tras varios años fuera, incorporarse a una empresa familiar y crear un proyecto propio desde cero.

Su testimonio ha puesto en valor la posibilidad de innovar desde la tradición y de emprender desde Salamanca.

El acto se ha completado con un espacio informal de encuentro y networking, con el que Talentum ha reforzado desde su presentación su carácter comunitario y su vocación de conectar personas, ideas y oportunidades dentro del ecosistema de Salamanca Tech.