Salamanca celebra la Semana Savia con 50 actividades para conectar a los vecinos con sus espacios verdes

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca en la presentación de la sexta edición de la Semana Savia. Ayto. Salamanca.

Salamanca se prepara para vivir una semana volcada con la naturaleza y el bienestar. La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, presentó la sexta edición de la Semana Savia que, bajo el lema ‘Plantando futuro’, llenará la ciudad de propuestas entre el 1 y el 7 de junio para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.

El programa cuenta con medio centenar de actividades completamente gratuitas y pensadas para todas las edades, enmarcadas en la estrategia municipal para consolidar a Salamanca como una capital más saludable y con mayor calidad de vida.

Los más pequeños de la casa tendrán un papel fundamental en esta iniciativa. Unos 800 escolares de la capital participarán de lunes a viernes en diversos talleres sobre flora, fauna, reciclaje y huertos escolares.

Bajo la premisa de sembrar desde la infancia el respeto por la biodiversidad urbana.

Para el público general, la oferta pedagógica se completará con talleres ambientales en el Parque de los Jesuitas y en los Huertos Urbanos (donde se enseñará a reconocer plantas silvestres comestibles gracias al IRNASA-CSIC) y con visitas guiadas muy especiales, como la que abrirá las puertas del Laboratorio de Biodiversidad Urbana de la Universidad de Salamanca para mostrar un huerto robotizado y refugios para polinizadores.

La orilla del río Tormes también será protagonista a través de los paseos saludables "De vetones a charros" y las jornadas de voluntariado ambiental.

El viernes 5 de junio, coincidiendo con el día grande del medio ambiente, escolares y colectivos sociales limpiarán las riberas desde las pistas de Salas Bajas con el apoyo de la Fundación Coca Cola, una labor que continuará el sábado de la mano de la Agencia Municipal de Voluntariado en la zona de La Aldehuela.

El broche de oro de esta sexta Semana Savia unirá deporte, naturaleza y solidaridad.

El domingo 7 de junio, a partir de las 10:00 horas, la Plaza de Poeta Iglesias acogerá la Carrera Solidaria por la Donación de Órganos - Marcha Savia, organizada junto al Club Deportivo Alcer.

El evento contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros que discurrirán por el casco histórico y la ribera del Tormes.

Las inscripciones para la carrera ya están abiertas de forma telemática, al igual que el resto de actividades del programa completo que puede consultarse en la web del Ayuntamiento.