Salamanca y Guarda exhiben su potencial logístico en Madrid ante el freno ferroviario del Gobierno

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aprovechó este martes los Desayunos Ibéricos organizados por la Agencia EFE en Madrid para lanzar una exigencia contundente al Ejecutivo central.

Bajo el título "Salamanca-Guarda: el nuevo modo logístico del Atlántico", el regidor charro reclamó que el Gobierno de España mire al Corredor Atlántico con el "mismo interés" con el que cuida al Mediterráneo, una discriminación que considera injusta ante la enorme "voluntad de desarrollo" demostrada por ciudades como Salamanca.

Durante el encuentro, en el que también participó el presidente de la Câmara Municipal de Guarda, Sérgio Costa, García Carbayo desgranó el potencial de la provincia como nodo estratégico europeo.

"Los puertos portugueses de Aveiro y Leixões en Oporto están incrementando su capacidad. Cada vez llegan más mercancías y necesitan darle salida, y ahí es donde aparece el Puerto Seco de Salamanca como infraestructura clave", destacó el alcalde, señalando que las instalaciones salmantinas están listas para recibir y distribuir esos flujos hacia el resto de España, Europa y el mundo.

El regidor salmantino sacó pecho por el momento de expansión que vive la Plataforma Logística de Salamanca, que ya beneficia a más de 2.500 usuarios diarios con servicios como aduana, parking seguro de camiones, logística del frío o combustibles alternativos.

Además, recordó que las obras del Puerto Seco ya están concluidas gracias al respaldo inversor de la Junta de Castilla y León, con la gestión adjudicada y con planes para mover 700.000 toneladas anuales gracias a una ampliación para operar con graneles.

Un ecosistema que ya atrae a gigantes empresariales como Tebrio, que construye en el entorno la fábrica de insectos más grande del planeta.

"El empresariado salmantino no se pone límites y tiene fuerza", recalcó para poner en valor proyectos que casan con el desarrollo tecnológico de la capital.

Sin embargo, este despegue logístico choca de frente con la falta de conectividad que sufre la provincia.

Carbayo exigió al Gobierno que concluya de una vez las obras de electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal, una infraestructura "básica" para el éxito del Puerto Seco que arrastra ya seis años de retraso.

Al mismo tiempo, el alcalde recordó las reclamaciones de la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias de la ciudad, que exige la recuperación del tren Ruta de la Plata, un ramal del tren rápido luso que pase por Salamanca, la restitución de la conexión directa con Barcelona y el aumento de las frecuencias del Alvia a Madrid.

Finalmente, el regidor salmantino tendió la mano al municipio vecino de Guarda, asegurando que más allá del evidente peso logístico compartido, existen "grandes oportunidades de colaboración" en el ámbito cultural y turístico para ambas ciudades ibéricas.