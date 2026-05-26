Salamanca saca el ibérico a la calle con 34 restaurantes y una macrodegustación solidaria en la Plaza Mayor

El concejal de Turismo, Ángel Fernández, el presidente de la Cámara del Comercio, Alberto Díaz, y Víctor Rodríguez de Viró Gastrobar de Guijuelo.

El Ayuntamiento de Salamanca acogió la presentación oficial de la Semana del Ibérico, una ambiciosa campaña promocional que se celebra al abrigo del quinto Foro Internacional del Ibérico.

El concejal de Turismo, Ángel Fernández, acompañado por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Moro, desveló los detalles de un programa que busca blindar el turismo de la ciudad a través de su producto estrella, uniendo alta cocina, dehesa y una vertiente popular y solidaria.

El plato fuerte para los salmantinos y visitantes llegará en forma de ruta gastronómica.

Desde el 30 de mayo hasta el 7 de junio, un total de 34 restaurantes de la ciudad ofrecerán elaboraciones exclusivas con el ibérico como protagonista absoluto.

La oferta estará adaptada a todos los bolsillos y momentos de consumo, combinando el formato bocado o tapa con platos más complejos y menús cerrados de mesa y mantel.

"Queremos seguir haciendo marca y bandera del ibérico de la mano de los establecimientos", apuntó el concejal de Turismo, Ángel Fernández, quien recordó que el ibérico es "un producto eminentemente salmantino que nuestros productores primero y nuestros cocineros y restauradores después, elaboran a las mil maravillas para pasar las delicias de todos los paladares más exigentes".

Para facilitar el recorrido de los clientes, la organización colocará grandes cubos informativos con los participantes en puntos clave del centro, como la Plaza del Empresario, los Bandos, Poeta Iglesias y la calle Toro.

Por su parte, el presidente de la patronal hostelera, Jorge Moro, incidió en el valor identitario de esta cita gastronómica. "No solo es un ingrediente, es parte de nuestra cultura, tradición y nuestra forma de entender la mesa.

Nuestro objetivo es que del 30 de mayo al 7 de junio, los salmantinos y turistas salgan a la calle, prueben y disfruten de cada bocado y que sea una excusa para descubrir cada bar y cada restaurante", señaló.

Aunque las ponencias profesionales del Foro Internacional se concentrarán el lunes y el martes, el Ayuntamiento ha querido que esta quinta edición sea más de calle que nunca.

Por ello, este mismo domingo la Plaza Mayor se transformará a partir de las 11:00 horas en el escenario del Domingo Ibérico, una cita multitudinaria donde más de 80 cortadores de jamón ofrecerán raciones a un precio cerrado de 5 euros, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a causas sociales.

De manera simultánea, la Plaza de los Bandos se activará a mediodía con degustaciones, también por 5 euros y con carácter solidario, que incluirán una selección de embutidos y dos grandes platos calientes cocinados in situ: arroz ibérico y patatas meneás.

A preguntas de los periodistas sobre el ligero descenso en la ocupación hotelera del mes de abril, el concejal de Turismo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y contextualizar los datos, explicando que la caída responde exclusivamente al efecto calendario de la Semana Santa, que este año dividió sus días festivos entre marzo y abril, a diferencia del año pasado.

Si se suman los datos de los hoteles con el auge de los alojamientos extrahoteleros, el balance de los primeros meses del año sigue siendo positivo.

"Venimos de un año en el que registramos el mejor dato de viajeros de la historia", recordó Fernández, añadiendo que las sensaciones en el sector siguen siendo muy buenas de cara a los meses centrales del año porque "el mercado fluctúa, pero el dato es realmente bueno".

Por su parte, Jorge Moro aprovechó su intervención para felicitar públicamente la labor del Ayuntamiento, destacando que "parece a priori fácil por la maravilla de ciudad que tenemos, pero es verdad que la labor y el trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Turismo es muy importante" para lograr que la capital siga batiendo sus registros turísticos.

Para mantener este pulso, el concejal avanzó que el Ayuntamiento ya ha formalizado las firmas para el desarrollo de contenidos audiovisuales y experiencias virtuales en tres dimensiones financiadas con fondos de sostenibilidad turística.

Aunque el contrato inicial contemplaba cuatro meses de ejecución, la empresa adjudicataria ha reducido los plazos, por lo que estas nuevas herramientas inmersivas y gemelos digitales estarán listos para los turistas a lo largo de este mismo verano en espacios emblemáticos como el parque arqueológico del Botánico, el Cerro de San Vicente o la Universidad Pontificia.