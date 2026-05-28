Más de 70 piezas de cine vertical de Francia, México y Colombia llegan al 9/16 Film Fest de Santa Marta de Tormes

El festival 9/16 Film Fest en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes

El 9/16 Film Fest Caja Rural de Salamanca cierra el plazo de presentación de trabajos de su tercera edición con más de 70 piezas a concurso.

Una cifra que confirma el buen momento del certamen y el interés que el formato vertical sigue despertando entre cineastas, creadores de contenido, estudiantes, realizadores y nuevos talentos audiovisuales.

La Gran Gala del 9/16 Film Fest Caja Rural de Salamanca se celebrará el 27 de junio en la Isla del Soto de Santa Marta de Tormes (Salamanca), donde los trabajos finalistas se proyectarán en una pantalla vertical de 24 metros cuadrados al aire libre.

La cita volverá a reunir cine, cultura, mesas redondas, zona gastro, actuaciones musicales y entrega de premios en una jornada pensada tanto para los creadores como para el público.

"Será una magnífica oportunidad para convertir a Santa Marta nuevamente en el epicentro del cine vertical, dar visibilidad al municipio y a nuestra apuesta por la cultura y el arte como elemento transformador y dinamizador", ha destacado el alcalde de la localidad, David Mingo.

El festival, pionero en la forma de entender el cine desde el formato vertical, vuelve a crecer después de una edición anterior en la que ya participaron más de 60 cortometrajes de distintos países.

Este año, además, la respuesta internacional ha sido especialmente destacada, con trabajos llegados de Francia, Colombia, Italia, México, Argentina, Chile y otros puntos del mundo.

Más allá del dato, la participación confirma una idea que el festival lleva defendiendo desde su nacimiento: el vertical no es sólo el formato natural de las redes sociales o del consumo en móvil.

También puede ser una herramienta cinematográfica con identidad propia. Una forma distinta de mirar, de encuadrar y de contar historias.

Organizado por Agencia 51, con el patrocinio principal de Caja Rural de Salamanca y la colaboración de la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, el 9/16 Film Fest mantiene intacta su apuesta por democratizar la creación audiovisual.

No hace falta contar con grandes equipos ni con grandes presupuestos para participar. Lo importante sigue siendo tener una buena historia, una mirada personal y ganas de experimentar con un lenguaje que ya forma parte del presente.

Las categorías oficiales de esta edición son Ficción, Microdocumental, Animación, Videominuto, Videoarte y Capaces, esta última impulsada junto a Fundación Aviva para destacar trabajos vinculados a la discapacidad, tanto delante como detrás de la cámara.

A ellas se suman el Premio 9/16 a la Mejor Dirección de Fotografía Vertical y el Premio al Más Viral, basado en la repercusión de los cortos en las redes sociales del festival.

El jurado de esta tercera edición estará formado por perfiles muy diferentes, algo que encaja especialmente bien con el espíritu del festival. Cine, formación, redes sociales, creación digital y festivales internacionales se cruzan en una misma mesa de valoración.

Formarán parte del jurado Pedro Estepa, director de cine, guionista y productor, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Beatrice Harrods, directora de cine y pionera en formato vertical.

También Pilar García, creadora de contenido y divulgadora de cine en redes sociales; Luis Ventosa, director del festival de cine de Panamá Bannabá Fest; y Juan Nieto, director académico en la escuela de arte digital Trazos, director de formación, productor audiovisual y gestor cultural.

Más de 15.000 euros

Los premios vuelven a ser uno de los grandes atractivos de la convocatoria, con una dotación global superior a los 15.000 euros, entre aportaciones en metálico, material tecnológico, formación especializada y suscripciones a plataformas audiovisuales.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de Trazos, Escuela de Artes Digitales, como colaborador del festival.

La escuela se suma al certamen liderando la categoría de Animación y aportando como premio un Máster Profesional presencial de un curso académico completo, valorado en 9.000 euros, para el ganador de esta categoría.

Esta colaboración refuerza el peso formativo del 9/16 Film Fest y convierte la categoría de Animación en una de las más potentes de la edición.

También abre una puerta muy interesante para creadores, estudiantes y animadores que buscan dar un paso más en su carrera profesional.

La directora del festival y responsable creativa de Agencia 51, Esther García, ya destacó con motivo de la incorporación de Trazos que este acuerdo "eleva el nivel de la convocatoria".

"Demuestra que el cine vertical también es un territorio lleno de posibilidades para la animación, la experimentación visual y los nuevos lenguajes digitales", afirmó.

El festival llega así a su tercera edición con más participación, más presencia internacional y una comunidad creativa cada vez más amplia.

El formato vertical, que hace no tanto parecía limitado al consumo rápido en redes, demuestra aquí que también puede tener recorrido, intención y lenguaje cinematográfico propio.

El festival se encuentra organizado por Agencia 51 y Productora Flash y cuenta con el patrocinio principal de Caja Rural de Salamanca y la colaboración de la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El 9/16 Film Fest sigue consolidándose como un festival innovador, inclusivo y abierto a nuevos talentos, dando visibilidad al cine vertical como lenguaje emergente en la era digital.