Más de cien presas de colores para el nuevo rocódromo del Colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta

El patio exterior del Colegio Carmen Martín Gaite cuenta desde ahora con un nuevo espacio de juego y superación para sus alumnos.

El Ayuntamiento de Santa Marta ha atendido una de las peticiones históricas del centro escolar instalando un rocódromo de escalada que multiplica las opciones deportivas de los estudiantes a la hora del recreo y de las clases de educación física.

Para dar forma a esta nueva zona de aventura, el consistorio, a través de la concejalía de Deportes, ha montado una pared de ladrillo perfectamente anclada al hormigón del patio.

La estructura está equipada con más de cien vistosos agarres de poliuretano de diferentes colores y cuenta con un revestimiento especial diseñado para aumentar la adherencia de las presas, garantizando además la máxima seguridad al delimitar claramente el área de escalada.

Jorge Valiente, concejal del área de Deportes, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado de la iniciativa, explicando que la apuesta del ayuntamiento por el deporte abarca todas las disciplinas y niveles, y que resulta fundamental fomentarlo también dentro de las distintas etapas educativas para ver cómo los alumnos se interesan por el ejercicio a nivel global.

Se da la circunstancia de que este es el primer rocódromo real que se instala en el municipio, dejando a un lado las pequeñas estructuras que suelen verse en las áreas de juego de los parques infantiles. Por este motivo, el consistorio no descarta que en un futuro estas instalaciones puedan dar servicio a otros colectivos de Santa Marta o aprovecharse para organizar actividades que vayan más allá de la programación estrictamente escolar.

La escalada, que durante mucho tiempo se vio como un deporte minoritario, no para de sumar adeptos en los últimos años gracias a sus múltiples beneficios.

Para los más pequeños resulta una disciplina ideal, ya que además de poner a prueba la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio, es una herramienta fantástica para entrenar la cabeza, favoreciendo la concentración y obligándoles a resolver problemas sobre la marcha mientras deciden cuál será su próximo paso en la pared.