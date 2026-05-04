La obra de Guayasamín, creador que se acercó a la cultura de los indígenas americanos, llega a Santa Marta de Tormes

El Museo del Grabado y Obra Múltiple de Santa Marta de Tormes ha presentado este lunes una nueva exposición con una colección con cerca de 80 obras de Oswaldo Guayasamín. El alcalde del municipio, David Mingo, ha destacado que el museo vuelve “a acoger una muestra de primer nivel que refuerza a la localidad como referencia en el arte contemporáneo, especialmente en la disciplina del grabado”.

El primer edil ha subrayado la importancia de tener en este museo parte de la obra de uno de los creadores latinoamericanos más relevantes del siglo XX, un artista que a través de su obra se acercó a la cultura de los pueblos indígenas americanos.

Mingo, que ha estado acompañado en la presentación del concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, la concejala de Cultura, Silvia González, el comisario de la exposición José Fuentes, y el director del museo, Antonio Navarro, ha recordado que “desde que abrimos este museo en julio de 2022, único en Castilla y León, sus salas han albergado importantes exposiciones de reconocidos artistas de nivel internacional, como Salvador Dalí, Piranesi, Zachrisson o Goya, recientemente con sus grabados de tauromaquia, que han sido un reclamo para que visiten Santa Marta”.

El alcalde ha añadido que la oferta que alberga el Museo del Grabado y Obra Múltiple se completa con otras atractivas propuestas de calidad como el Espacio Agustín Casillas, Museo de la Moto Histórica o el de Arte Contemporáneo. Asimismo, David Mingo ha recordado que esta muestra es fruto del acuerdo del Ayuntamiento de Santa Marta con distintas entidades e instituciones, como el Museo del Grabado de Ribeira, en La Coruña, “colaboraciones que hacen posible que podamos mostrar exposiciones de una grandísima calidad y de reconocidos artistas nacionales e internacionales, ha añadido.

Gran conocedor del grabado

Por su parte, el artista y comisario de la muestra, José Fuentes, ha resaltado que en “la exposición se muestran dos de las series más importantes de grabados y litografías del artista ecuatoriano, «De Orbe Novo Decades» y «Emociones»

La primera, compuesta de 17 litografías y 40 aguafuertes, fue llevada a cabo por Guayasamín en la década de los 80, y concebida para ilustrar una edición facsimilar del libro homónimo de Pedro Mártir de Anglería, publicado originalmente en 1516. Estas litografías y aguafuertes se basan en el momento histórico en el que se encuentran dos mundos a raíz del descubrimiento de América.

Por otro lado, ha detallado José Fuentes, la serie 'Emociones', denominada así por la propia Fundación Museo das Artes do Gravado á Estampa Dixital de Ribeira, se compone de 20 litografías realizadas en España por el pintor ecuatoriano, acerca al espectador al mundo de los sentimientos, otra de sus principales preocupaciones pictóricas donde, en palabras del propio Guayasamín, “puse allí toda mi alma y reflejé los temas más eternos”. Acompañan a esta serie palabras vinculadas a emociones en lenguas indígenas como yolotl («corazón» en náhuatl), warmi («mujer» en quechua) o ljueze («amigo» en zapoteca), como una manera de evidenciar los puentes entre culturas.

Cabe recordar que Guayasamín es un pintor de pequeño y gran formato. Ejemplo de una de sus obras de grandes dimensiones es el mural ubicado en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez de 120 metros. Tuvo una gran personalidad siendo el único pintor que le hizo tres retratos a Fidel Castro.

El Museo del Grabado y Obra Múltiple está situado en el Edificio Enrique de Sena, C/ La Luz 1 (junto a la Plaza de la Iglesia) y el horario de visita es de lunes a viernes de 10,00h a 14,00h y de 11,00 a 14,00h sábados y domingos. También puede visitarse por la tarde de 16,30 a 19,30h de martes a sábados. El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ofrece visitas guiadas a este museo concertando cita previa en el 923 200 005. El acceso es gratuito.