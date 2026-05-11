El III Festival de Arte Urbano de Santa Marta dobla su participación y apuesta por una galería viva

Los concejales del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes de Juventud, Norberto Flores, y de Turismo, Juan Carlos Bueno. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Santa Marta de Tormes volverá a convertirse en un lienzo gigante el próximo sábado 23 de mayo. El III Festival de Arte Urbano de la localidad ha dado un salto definitivo en su corta trayectoria, logrando atraer a 16 artistas procedentes de cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y Madrid.

Lo que comenzó como una apuesta local se ha transformado ya en una cita de carácter nacional que refuerza la identidad de Santa Marta como una galería de arte al aire libre.

La jornada, que se desarrollará principalmente en las calles Lazarillo de Tormes, Marcos Escribano, Ricardo Marcos, Enrique de Sena y Velázquez, verá nacer 14 nuevos murales que competirán en el concurso oficial.

Entre los participantes destacan nombres conocidos como Jorge Merino 'Nego' y José Enrique Ragel 'Bestror', ganadores de la pasada edición.

El municipio suma ya 25 obras nacidas directamente de este festival, enriqueciendo una Ruta de los Murales que atrae cada vez a más visitantes.

Uno de los momentos más especiales del festival tendrá lugar en el paseo Tierno Galván. Allí se inaugurarán dos murales realizados por Rober Bece con un trasfondo profundamente humano.

Las obras están dedicadas a tres jóvenes valientes del municipio que luchan contra la enfermedad: los jugadores de baloncesto Daniela Roncero y Ricardo Vicente, bajo el título 'Fuertes y valientes', y el DJ local Víctor González, en el mural 'Presente y futuro'.

Arte, música y ocio para todos

El Ayuntamiento ha diseñado un programa que va mucho más allá de la pintura. El entorno de la plaza de España será el centro de la diversión familiar con hinchables, casetas de feria, un toro mecánico y juegos de Lego.

Además, las calles vibrarán con exhibiciones de parkour, caricaturistas en directo y un showcooking con sabor local.

La música será el hilo conductor del día con las actuaciones de Sheila Galván, la Batucada Sociocultural Santa Marta y Gloria, todo ello amenizado por Toni Mata.

Los concejales de Juventud, Norberto Flores, y de Turismo, Juan Carlos Bueno, han coincidido en el éxito de una convocatoria que casi ha doblado el número de artistas participantes respecto al año anterior, consolidando a Santa Marta como un referente indiscutible del arte callejero en la provincia de Salamanca.