Detenido un hombre por atracar una gasolinera encapuchado y a punta de cuchillo en Villares de la Reina

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por atracar una gasolinera encapuchado y a punta de cuchillo en el polígono del municipio salmantino de Villares de la Reina.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 15 de abril, cuando una trabajadora de una gasolinera fue abordada por un hombre ataviado con un pasamontañas que utilizando un arma blanca la amenazó e intimidó y se apoderó del dinero de la caja registradora.

Agentes con destino en el Grupo de Patrimonio de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca se hicieron cargo de la investigación, consiguiendo identificar a una persona que pudiera coincidir con las características del autor material del hecho delictivo.

Tras las pesquisas policiales oportunas se pudo localizar al investigado en un domicilio en un barrio de Salamanca, procediéndose este martes por la mañana a la entrada y registro en la vivienda donde moraba.

Los agentes encontraron el pasamontañas utilizado y el arma blanca con el que cometió el atraco.

Además, se procedió a la detención del investigado, un ciudadano español de 41 años, al que se le imputa la comisión de un presunto delito de robo con violencia e intimidación y otro de amenazas.

En la tarde de este martes, el detenido fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Salamanca, decretándose su ingreso en el Centro Penitenciario de Topas.