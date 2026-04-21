Un turismo sin control termina estrellado contra una tienda en Salamanca

Los vecinos que paseaban por la Avenida Villamayor de Salamanca poco antes de las ocho de esta tarde no daban crédito a lo que veían. Alrededor de las 19:56 horas, la tranquilidad de la zona se rompió cuando un coche estacionado empezó a moverse solo.

Al parecer, el olvido de poner el freno de mano o un fallo mecánico hizo que el vehículo comenzara a rodar sin que nadie pudiera detenerlo desde el interior.

Sin conductor al volante, el turismo avanzó por la calle hasta que su trayectoria terminó de golpe contra el escaparate de una conocida tienda de textil para el hogar, situada en el número 77.

El ruido del cristal al romperse bajo el impacto alertó de inmediato a quienes se encontraban cerca, generando un momento de gran confusión y nerviosismo entre los testigos.

Por fortuna, a pesar de ser una hora de mucho movimiento en esta zona de Salamanca, todo quedó en un susto y en desperfectos materiales. Ni los peatones que cruzaban en ese momento ni las personas que estaban dentro del local sufrieron daño alguno.

La Policía Local se personó rápidamente en el lugar para asegurar la acera y realizar las gestiones necesarias, mientras los dueños del establecimiento trataban de asimilar lo ocurrido en una tarde que, por un simple despiste, terminó de la forma más inesperada.