Seis heridos en un choque múltiple entre tres coches en la AP-71 a su paso por Villadangos del Páramo

Imagen recurso de una Ambulancia de Emergencias - Sacyl en una autopista de Castilla y León. Archivo.

La autopista AP-71 ha registrado este mediodía un aparatoso accidente que ha condicionado la circulación y ha dejado un importante balance de heridos.

A las 12:17 horas, una colisión por alcance en la que se han visto implicados tres turismos hacía saltar las alarmas en el kilómetro 10 de la vía, a su paso por el término municipal de Villadangos del Páramo y en sentido León.

Tras los primeros avisos, que alertaban inicialmente de cuatro afectados, el operativo de Emergencias Sanitarias - Sacyl tuvo que ser reforzado ante la magnitud del choque.

Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil, cuatro ambulancias de soporte vital básico y el personal médico del centro de salud de Benavides de Órbigo para atender a los implicados sobre el propio asfalto.

Finalmente, los sanitarios han confirmado que son seis las personas que han necesitado atención médica.

Se trata de seis adultos que, tras una primera valoración en el lugar del accidente, han sido trasladados en las cuatro ambulancias de soporte vital básico hasta el Complejo Asistencial Universitario de León.

Al lugar también acudieron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de León para señalizar el tramo y realizar el atestado.

Por el momento, no ha trascendido la evolución de los heridos mientras se trabaja en la limpieza de la calzada para restablecer la plena normalidad en este punto de la autopista que une León con Astorga.