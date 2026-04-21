Un trabajador forestal de 30 años, herido crítico en Vinuesa tras ser aplastado por una rama en una zona inaccesible

Momentos de auténtica tensión se han vivido esta mañana en el monte soriano. Un joven trabajador de apenas 30 años fue trasladado herido gravemente e inconsciente tras un fatídico accidente en pleno corazón del monte soriano.

Mientras realizaba tareas forestales en la subida a Santa Inés, en Vinuesa, una rama de grandes dimensiones se desplomó sobre él con una violencia tal que lo dejó completamente inconsciente en el acto.

El escenario no podía ser más desolador para sus compañeros: el operario yacía herido de gravedad en una zona tan abrupta y cerrada por la vegetación que era imposible que una ambulancia llegara por tierra.

Imágenes del rescate en Vinuesa (Soria). Comunicación JCYL.

Esta situación límite obligó al 1-1-2 de Castilla y León a activar un operativo de rescate aéreo de alta complejidad para sacarlo de las entrañas del bosque antes de que fuera demasiado tarde. La voz de alarma saltó a las 09:38 horas.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada desesperada informando del accidente y advirtiendo de la situación crítica del herido y la dificultad del terreno.

De inmediato, se activó el protocolo de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, para dar las primeras instrucciones médicas al alertante de la llamada, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que localizó el punto exacto y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Un rescate de película entre los árboles

Al llegar a la zona, densamente boscosa, el helicóptero no pudo aterrizar. Los rescatadores tuvieron que ejecutar una maniobra de alto riesgo, descendiendo mediante una grúa doble entre las copas de los árboles para llegar hasta la víctima.

Imágenes del rescate en Vinuesa (Soria). Comunicación JCYL.

Una vez en el suelo, inmovilizaron rápidamente al trabajador herido con un collarín cervical y una camilla de tablero espinal ante la gravedad de sus lesiones.

Con la máxima delicadeza y precisión, el herido fue izado en la camilla mediante la grúa hasta el helicóptero, acompañado en todo momento por la rescatadora enfermera.

La aeronave lo trasladó hasta el campo de fútbol de Vinuesa, punto de encuentro pactado con el personal sanitario de Sacyl. Allí, tras colaborar en su estabilización, un helicóptero medicalizado evacuó de urgencia al trabajador al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

En el operativo también han colaborado la Guardia Civil y un agente medioambiental de la zona.