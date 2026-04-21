Salamanca reúne a 120 expertos internacionales para revolucionar la biotecnología agroalimentaria

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, recibe a participantes del Green Innovation Forum de AseBio, este lunes

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca ha acogido este martes la celebración de la sexta edición del Green Innovation Forum, que ha reunido a más de 120 profesionales de 75 entidades procedentes de cinco países.

Organizado por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, el evento ha albergado debates sobre las oportunidades de la biotecnología como herramienta clave para responder a los retos de la industria agroalimentaria.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta de AseBio, Cristina Nadal, han protagonizado la apertura institucional de esta cumbre.

Carbayo ha señalado que el Green Innovation Forum “encaja a la perfección” con Salamanca y esa necesidad de impulsar un ecosistema innovador, sostenible y colaborativo que promueva el desarrollo económico, el avance científico y la mejora de la calidad de vida.

Y ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca forma parte de AseBio desde 2024, "una decisión coherente con una estrategia de ciudad muy clara ya que Salamanca está impulsando una nueva industrialización basada en el conocimiento, la tecnología, la investigación y la logística”.

Abioinnova

García Carbayo ha señalado que la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova es el nombre propio que destaca en Salamanca cuando se habla de biotecnología.

Este espacio ha duplicado recientemente su actividad con la incorporación de diez nuevos proyectos empresariales alcanzando los 18 activos.

Esta actividad que genera Abioinnova se traduce en 54 puestos de trabajo y el alcalde ha anunciado que próximamente se abrirá una convocatoria para albergar a más empresas en el ecosistema 'biotech' de Salamanca.

Por otro lado, el primer edil ha recordado que Salamanca es una ciudad que ha apostado por la infraestructura verde de "forma seria, planificada y participativa".

En estos momentos tiene más del doble de zonas verdes municipales de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) con más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos.

Asimismo, desde finales del pasado año se han plantado 30.000 árboles y este año se van a plantar otros 30.000.

De la innovación a la aplicación

El programa ha puesto el acento, a través de siete sesiones y 33 ponentes, en los entornos regulatorios de experimentación, con el lanzamiento pionero del Sandbox AgriFoodTech.

Este permitirá a empresas y emprendedores probar tecnologías, productos y servicios en un entorno controlado, acelerando así su llegada al mercado.

Al mismo tiempo, se ha analizado el recorrido de la innovación científica hacia su aplicación comercial, examinando desde las patentes hasta el escalado industrial y las oportunidades que surgen para convertir nuevas tecnologías en proyectos empresariales viables.

La biotecnología aplicada a la alimentación ha sido otro de los ejes centrales del foro.

Se ha explorado cómo herramientas como la fermentación de precisión, el uso de enzimas y soluciones basadas en el microbioma están transformando el desarrollo de alimentos e ingredientes más sostenibles y nutritivos.

Asimismo, se ha debatido sobre la revolución que está experimentando el sector de los bioestimulantes a través de las innovaciones biotecnológicas.

Por último, se ha puesto el foco en cómo monetizar y transformar el CO₂ en productos de alto valor mediante el análisis de casos reales y modelos de negocio emergentes.

Y también los desafíos regulatorios y financieros que aún limitan la escalabilidad de las soluciones dirigidas a desfosilizar, descarbonizar y extraer valor del CO₂.

Impulso a la innovación

Más allá de los debates estratégicos, el Green Innovation Forum ha ofrecido un espacio de conexión entre innovación e inversión.

Gracias a su plataforma de partnering, los asistentes han podido mantener encuentros directos con startups, inversores, corporaciones y expertos, generando colaboraciones y oportunidades de negocio reales.

Además, fondos especializados, compañías y entidades del sector agroalimentario han compartido esta jornada con startups que han presentado sus soluciones.

Ello creando un entorno único donde el conocimiento, la inversión y la capacidad industrial se han combinado para impulsar y escalar la innovación en alimentación y biotecnología.

"El Green Innovation Forum refleja el compromiso del sector biotecnológico con la transformación del sistema productivo y alimentario, poniendo la innovación al servicio de los grandes retos globales", ha afirmado Cristina Nadal, presidenta de AseBio.

"Desde AseBio vamos a seguir impulsando espacios que conecten talento, industria e inversión, y que permitan acelerar la llegada al mercado de tecnologías con impacto real y sostenible", ha zanjado.