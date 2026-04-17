Tres estrellas más para el Cielo de Salamanca: certificada como destino internacional para nómadas digitales

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo acompañado de los representantes de OCA Global y del concejal Pedro Martínez

Salamanca ha dejado de ser solo una ciudad para visitar o estudiar, para convertirse en un lugar donde vivir y trabajar mirando al futuro.

La capital del Tormes acaba de recibir el sello oficial como destino internacional para nómadas digitales, una distinción otorgada por OCA Global que reconoce a la ciudad con su máxima calificación: tres estrellas.

Este título, entregado durante el comienzo de la última jornada de este Salamanca Tech Summit 2026, confirma que la ciudad está totalmente lista para acoger a esos profesionales que pueden trabajar desde cualquier rincón del mundo, pero que buscan algo más que una buena conexión a internet.

Detrás de este reconocimiento no solo hay datos técnicos o métricas de evaluación, sino el reflejo de una ciudad que sabe cuidar a quienes la eligen.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el concejal Pedro Martínez.

Para el alcalde, Carlos García Carbayo, este hito es el resultado de años de esfuerzo por abrir puertas a la ciencia y la innovación sin perder la identidad que hace única a Salamanca.

Según ha explicado el regidor, el objetivo siempre ha sido crear un entorno donde el talento no solo venga de paso para desarrollar un proyecto profesional, sino donde encuentre una ciudad amable, cómoda y humana en la que merezca la pena establecer un proyecto de vida completo.

Carbayo ha definido a Salamanca como una ciudad accesible, cómoda y humana, destacando su carácter seguro, peatonal y verde como factores determinantes para que los trabajadores remotos elijan este destino frente a otros.

Intervención del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la entrega de la distinción.

Por su parte, Rafael González, el director de Operaciones de OCA Global, ha señalado que este reconocimiento marca un antes y un después en la proyección exterior de la capital.

Al estar presente en más de sesenta países, la certificadora aporta un aval de prestigio que valida la solidez de la estrategia salmantina.

González ha destacado la transparencia del proceso y la facilidad con la que se han obtenido las evidencias objetivas para otorgar las tres estrellas, calificando la hoja de ruta del Ayuntamiento como un camino constante hacia la excelencia que ya ofrece resultados tangibles.

La obtención de este sello ha coincidido con el cierre de la tercera edición del Salamanca Tech Summit, que ha pulverizado todos sus registros anteriores. Con más de 2.600 inscritos, la participación de 180 empresas y la presencia de 140 ponentes, la cumbre se ha convertido en el mejor escaparate de la nueva realidad tecnológica de la ciudad.

El alcalde ha puesto especial énfasis en que el éxito del evento no reside únicamente en los números, sino en el ambiente de sinergia y colaboración que se ha respirado durante las jornadas, sirviendo como un altavoz extraordinario para el talento local y una demostración de que Salamanca es hoy una ciudad innovadora y tecnológica capaz de competir al más alto nivel.

Carbayo también quiso aprovechar la ocasión para reconocer la labor para que este evento haya sido un éxito del concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez.

Como parte de esta apuesta de futuro, el Ayuntamiento ha recordado que el próximo Centro Ciudad del Talento será un punto de referencia clave para este sector.

Este espacio contará con zonas de coworking diseñadas específicamente para ser sensibles a las necesidades de los nómadas digitales, reforzando la idea de Salamanca como una ciudad que cree en sí misma y que utiliza la colaboración público-privada para generar riqueza.

La jornada ha servido para certificar que Salamanca está preparada para competir globalmente, ofreciendo una combinación única de servicios tecnológicos de vanguardia con una gastronomía y una agenda cultural de primer nivel que garantizan una experiencia completa para quienes decidan trabajar desde la ciudad.