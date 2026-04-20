Un 23 de abril más sabio y docto: Salamanca rinde honores a Francisco de Vitoria entre sellos y música el día del libro

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca. Al fondo en la pantalla, la estatua de Francisco de Vitoria en la Plaza del Concilio de Trento. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

Salamanca se prepara para una jornada donde las calles no solo olerán a papel de libro nuevo, sino también a historia viva de una de las escuelas de pensamiento más influyentes para la humanidad.

Este 23 de abril, la ciudad celebra el Día del Libro con un cariño especial hacia Francisco de Vitoria, rindiendo homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca, ese legado de pensamiento que nació en nuestras aulas y cambió el mundo.

Es una cita para recordar que Salamanca sigue siendo la ciudad de la cultura por excelencia y los libros nos ayudan a crecer y a soñar.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha querido invitar personalmente a todos los salmantinos y visitantes a través de un bando para que se acerquen a disfrutar de esta fiesta con esta especial conmemoración.

En sus palabras hay un reconocimiento lleno de gratitud hacia los libreros y libreras: esos profesionales que, con su entrega diaria tras el mostrador, mantienen encendida la chispa de la lectura y convierten nuestros rincones en lugares de encuentro e intercambio.

Libros, música y Plaza Mayor

Desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche, la Plaza Mayor se llenará de vida con veinticinco librerías instaladas bajo sus soportales.

Para animar a que nadie se quede sin una buena historia, habrá un diez por ciento de descuento y se regalará uno de los diez mil marcapáginas numerados que se han preparado con mimo para este año.

Además, quienes quieran guardar un recuerdo único de este centenario podrán pasar por el zaguán del Ayuntamiento para estampar en sus libros un sello conmemorativo dedicado a Francisco de Vitoria.