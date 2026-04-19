Licitadas las obras para el nuevo bulevar del paseo de los Madroños en Salamanca: más aparcamientos y zonas verdes

Plano de la actuación en el Paseo de los Madroños. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha informado de que ha comenzado con el proceso de licitación de las obras que van a dar una nueva vida al paseo de los Madroños el barrio de Garrido que se transformará en un bulevar.

Contará con una mayor accesibilidad, zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos y también se centra en mejorar la seguridad vial.

El presupuesto de la actuación, como han informado fuentes municipales, asciende a los 1.522.377,98 euros y el plazo de ejecución es de diez meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas. El PAI 'CoNEcta Salamanca' forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

Este proyecto da continuidad al bulevar de la avenida de París para generar un eje de infraestructura verde entre la plaza de Barcelona y la estación de ferrocarril, y entre las avenidas Alfonso IX de León y de los Cipreses.

De esa forma, se consigue la integración del paseo de los Madroños en el conjunto en que se ubica, una zona destinada para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible, enlazando a su vez con el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

Más aparcamientos y zonas verdes

La principal actuación es la transformación de los dos carriles de circulación que ahora hay en sentido hacia Alfonso IX en un bulevar con más espacio para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible.

En concreto, se ampliarán las zonas verdes con jardines donde se plantarán 18 nuevos árboles y unas 2.600 plantas arbustivas con riego por goteo para economizar el consumo de agua; se instalarán 50 bancos.

También 10 papeleras; se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad vial, como en la avenida de París; y se acometerá la renovación de 46 puntos de luz del alumbrado público por tecnología energéticamente eficiente, que propicia un mayor ahorro y menos contaminación ambiental.

En esta misma línea de favorecer el ahorro de recursos naturales, se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento de agua entre la avenida de los Cipreses y el futuro Distrito Tecnológico, pues el resto del paseo cuenta con renovadas redes que garantizan la calidad del servicio.

Por su parte, lo que ahora es el sentido de circulación con dos carriles hacia la avenida de los Cipreses se transformará en un carril por sentido. En la parte derecha se mantiene el estacionamiento en línea y en la parque izquierda, junto al bulevar, se crearán estacionamientos en batería. En total, habrá 77 plazas, 35 más que en la actualidad, ampliándose además el número de plazas para personas con movilidad reducida.

Mientras, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca multiplica por seis las plazas que actualmente hay entre la avenida de los Cipreses y el acceso al párking, hasta 400 en total.

En esta zona, en el cruce del paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, se habilitará una nueva glorieta que posibilite más fluidez al tráfico y una mayor seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones, al contar con un sistema de gestión del tráfico mediante cámaras lectoras conectadas a la red de telecomunicaciones implantada en toda la ciudad. Este sistema permite la transmisión en tiempo real de los datos de movilidad, la optimización de los flujos de tráfico y la reducción del impacto negativo en el medio ambiente y en el consumo de energía.

Cabe recordar, además, que próximamente se reordenará el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León entre Federico Anaya y Los Madroños, donde el actual estacionamiento en línea pasará a estacionamiento en batería para incrementar en cerca de 40 el número de plazas disponibles y mejorar la seguridad vial.

‘CoNEcta Salamanca’

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, ‘CoNEcta Salamanca’, se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.