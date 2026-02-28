Patxi López acusa a la derecha de "inocular odio" y "pasear el fantasma de ETA": "Fue derrotada por los demócratas"

El candidato del PSOE a la Junta, Carlos Martínez, junto al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, este sábado en Salamanca Miriam Chacón ICAL

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado este sábado en Salamanca que las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León serán "las elecciones del cambio" y ha cargado con dureza contra la derecha, a la que ha acusado de "inocular permanentemente odio en la gente" y de volver a "pasear el fantasma de ETA" más de trece años después del fin del terrorismo.

En declaraciones a los medios antes de participar en una comida-mitin en Villares de la Reina, López ha lamentado que se siga utilizando el terrorismo como arma política cuando "ETA fue derrotada por todos los demócratas" y ha recordado que ese final se produjo con gobiernos socialistas tanto en Euskadi como en España. A su entender, insistir en ese discurso significa "negar una victoria colectiva de la democracia".

El dirigente socialista ha destacado que, en los dos días de campaña que lleva, ha percibido, frente al clima de "confrontación" promovido por la derecha, una respuesta de "apoyo, cercanía y acogida" hacia las propuestas del PSOE, lo que refuerza su convicción de que Castilla y León se dirige hacia un "cambio político" tras casi cuatro décadas de gobiernos del PP.

"Después de 39 años de parálisis y abandono, esta tierra necesita agitarse y ponerse en marcha", ha afirmado. López ha presentado un escenario nítido tras las elecciones.

"O hay un Gobierno de progreso con los socialistas o hay un Gobierno del PP con Vox", ha afirmado, advirtiendo de que la segunda opción implicaría "recortes, retrocesos y abandono de las políticas públicas", además de un "perjuicio directo" para pensionistas, trabajadores y quienes más dependen de la protección social.

En su intervención ha resaltado el argumento más sólido a favor del cambio: el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, del que ha elogiado su "impronta de alcalde", su cercanía con los vecinos y su experiencia gobernando con mayorías absolutas. En contraste, ha criticado la gestión del actual Ejecutivo autonómico del Partido Popular, a la que ha descrito como realizada "por inercia, con desidia y abandono".

Por último, el portavoz del PSOE ha reprochado al PP que, en su empeño por desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, termine "castigando a la ciudadanía" y carezca de propuestas propias, recurriendo a polémicas "que no responden a los problemas reales de los ciudadanos".