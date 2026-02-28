Martínez promete libros de texto gratis en Castilla y León y ayudas universitarias "más allá de la primera matrícula"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, este sábado en el municipio abulense de Arenas de San Pedro Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha garantizado este sábado la gratuidad de libros de texto si llega a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como ayudas universitarias "más allá de la gratuidad de la primera matrícula universitaria", relacionadas con los gastos de residencia o transporte.

Así lo ha señalado Martínez durante su visita a Arenas de San Pedro (Ávila) durante el segundo día de campaña electoral para los comicios del 15 de marzo y que le llevará más tarde a Salamanca. Allí, Martínez ha lamentado que en estos territorios los alumnos "tengan ya que estar con la maleta desde los 12 años" y, por ello, ha apostado por un plan de transporte que garantice la igualdad de oportunidades, también en la educación.

"Si no se puede atajar con un plan de movilidad, al menos garantizarles el acceso a la educación en unas condiciones mínimamente dignas", ha remarcado. Además, ha propuesto la puesta en marcha de "las infraestructuras necesarias para garantizar también la educación de cero a tres años" y becas autonómicas para la universidad que incluyan gastos como la vivienda, la manutención o el desplazamiento.