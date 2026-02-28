Martínez promete libros de texto gratis en Castilla y León y ayudas universitarias "más allá de la primera matrícula"
El candidato del PSOE a la Junta ha pedido un plan de movilidad que haga "que se garantice el derecho a la educación en todo el territorio" y que evite "vivir con la maleta desde los 12 años".
Más información: Carlos Martínez promete una "cuota 0" a los autónomos los dos primeros años y cuatro en los pueblos más pequeños
Noticias relacionadas
- Carlos Martínez promete una "cuota 0" a los autónomos los dos primeros años y cuatro en los pueblos más pequeños
- Martínez promete crear una Consejería de Igualdad y presenta casi 600 medidas "inspiradas" en la Agenda 2030
- Carlos Martínez dice que Pedro Sánchez tiene "una estrategia clara para ir al corazón de los problemas de Castilla y León"
El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha garantizado este sábado la gratuidad de libros de texto si llega a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como ayudas universitarias "más allá de la gratuidad de la primera matrícula universitaria", relacionadas con los gastos de residencia o transporte.
Así lo ha señalado Martínez durante su visita a Arenas de San Pedro (Ávila) durante el segundo día de campaña electoral para los comicios del 15 de marzo y que le llevará más tarde a Salamanca. Allí, Martínez ha lamentado que en estos territorios los alumnos "tengan ya que estar con la maleta desde los 12 años" y, por ello, ha apostado por un plan de transporte que garantice la igualdad de oportunidades, también en la educación.
"Si no se puede atajar con un plan de movilidad, al menos garantizarles el acceso a la educación en unas condiciones mínimamente dignas", ha remarcado. Además, ha propuesto la puesta en marcha de "las infraestructuras necesarias para garantizar también la educación de cero a tres años" y becas autonómicas para la universidad que incluyan gastos como la vivienda, la manutención o el desplazamiento.