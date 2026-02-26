Sánchez reclama blindar el aborto en la Constitución: "Los derechos de las mujeres no pueden ponerse en riesgo"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Carlos Martínez, participan en el acto de inicio de campaña en Burgos Miriam Chacón / ICAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta tarde en Burgos que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para blindar el aborto en la Constitución española.

Así, este órgano consultivo cuya decisión no es vinculante, ha decidido avalar la reforma del artículo 43 de la Constitución planteada por el Ejecutivo central.

“No hay derecho que en función del Gobierno del territorio de turno se respeten o no los derechos de las mujeres”, ha asegurado el presidente del Gobierno reclamando la necesidad de ese blindaje.

Sánchez ha defendido ser "el Gobierno de los derechos" y ha criticado con dureza que los derechos de las mujeres dependan de si gobierna el PSOE o el PP: “Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí y por eso vamos a blindar el derecho al aborto. Los derechos de las mujeres no pueden ponerse en riesgo”.

No obstante, ha insistido en que pese a que el derecho al aborto está legislado, “es una ley que no se cumple”. Así, ha indicado que el aborto es una prestación reconocida y que debe ser facilitada, pero en el caso de Castilla y León y otras comunidades, detalló, solo el 15% de los abortos se realizan en hospitales públicos y el resto se deriva a clínicas privadas. “Es importante blindarlo por eso”, defendió.

Un anuncio realizado por Sánchez en un acto con motivo del inicio de la campaña electoral de Castilla y León, donde ha recordado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, “porque se lo pidió Vox”, iba a obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar. “¿Quién paró esa ley? El Gobierno de España, defendiendo los derechos de las mujeres”, aseguró, para finalizar que el PSOE es “el dique de contención” de la ultraderecha.