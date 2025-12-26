Intoxicada por inhalación de humo una mujer tras un incendio en su vivienda de Salamanca

Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo este viernes en una vivienda de Salamanca. A las 16:21 se ha recibido aviso en la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León de un incendio de vivienda en la calle Sin Salida de la capital salmantina y el alertante ha informado de que había mucho humo cuyo origen era una sartén que se había quemado en la cocina.

El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a Policía Nacional, Policía Local de Salamanca, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer, de 39 años de edad, por inhalación de humo.