Intoxicada por inhalación de humo una mujer tras un incendio en su vivienda de Salamanca
Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.
Una mujer ha resultado intoxicada por inhalación de humo este viernes en una vivienda de Salamanca. A las 16:21 se ha recibido aviso en la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León de un incendio de vivienda en la calle Sin Salida de la capital salmantina y el alertante ha informado de que había mucho humo cuyo origen era una sartén que se había quemado en la cocina.
El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a Policía Nacional, Policía Local de Salamanca, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer, de 39 años de edad, por inhalación de humo.