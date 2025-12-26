Derriban por orden judicial una casa de 500 metros construida hace 14 años

Una vivienda de aproximadamente 500 m² edificada hace 14 años sin permiso en una zona protegida del Parque Regional de la Sierra de Gredos ha sido demolida siguiendo una resolución judicial.

La construcción, situada en suelo rústico dentro del municipio de una localidad del Valle del Tormes (provincia de Ávila), había sido levantada con la apariencia inicial de una nave destinada a uso agroganadero, pero en realidad se transformó en una casa de uso residencial ocasional sin contar con la licencia urbanística ni con las autorizaciones administrativas necesarias.

Un matrimonio fue condenado por cometer un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, ya que se demostró que la edificación incumplía por completo la normativa vigente.La irregularidad fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en 2011, cuando agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Comandancia de Ávila comprobaron que las obras, supuestamente para una instalación agrícola y ganadera, habían derivado en una estructura con distribución y características propias de una vivienda.

Las inspecciones del Seprona coincidieron con los dictámenes técnicos elaborados por la Comisión Territorial de Urbanismo y por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial de Ávila, confirmando que el destino real de la construcción no se ajustaba al autorizado.

La edificación, de unos 500 metros cuadrados de superficie en planta, se localizaba en una zona de suelo rústico especialmente protegido dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, donde cualquier uso residencial está prohibido por la legislación urbanística y ambiental en vigor.

Dado que los responsables no cumplieron con la obligación de demoler voluntariamente la construcción en los plazos fijados por el juez, el Ayuntamiento correspondiente llevó a cabo la demolición de forma subsidiaria, ejecutando así la sentencia firme dictada por el órgano judicial competente el 1 de diciembre.