Pegan una brutal paliza por Navidad a una mujer en Palencia: 20 puntos de sutura en la ceja

Ha sido este 25 de diciembre, de madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de lesiones tras propinar una fuerte agresión a otra mujer.

Durante la madrugada del día de Navidad se recibía una llamada en la sala operativa CIMACC 091, comunicado que se estaba produciendo una pelea en la zona de ocio nocturno, conocida como el Seminario.

Una vez en el lugar, lo policías localizan en el lugar a una mujer tirada en el suelo con una fuerte hemorragia en el rostro por lo que se solicitó la asistencia urgente de personal sanitario, quienes a su llegada trasladaron a esta víctima al hospital Río Carrión.

Varios testigos facilitaron a la policía una descripción de las dos autoras que habían propinado la paliza, mediante puñetazos y patadas cuando la víctima se encontraba en el suelo.

Minutos más tarde, otra patrulla policial, localizó a una mujer que se encontraba por las inmediaciones y que coincidía con las características física y de vestuario facilitadas por los testigos, que además tenía en la ropa manchas de sangre y presentaba erosiones en las manos.

Gracias a los datos facilitados por los testigos, dos horas más tarde se pudo identificar primero y localizar segundo a la otra agresora, la cual fue igualmente detenida como presunta autora de un delito de lesiones.

Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, las dos detenidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 6 de Palencia, quien dispuso la libertad provisional de las autoras.