Arde un contenedor en Morales del Vino y obliga a intervenir a los bomberos

A las 14.30 horas de este jueves, día de Navidad, el Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora recibió el aviso de un fuego declarado en el casco urbano de Morales del Vino.

Una dotación de bomberos se desplazó hasta la localidad y encontró un contenedor en llamas en la calle Clavel, a la altura del Camino de Entrala. Los efectivos actuaron de inmediato y lograron sofocar el incendio con rapidez, evitando que el fuego se propagara a otros elementos próximos.

El suceso no dejó heridos.