Amenaza con una navaja y un bate de madera a un compañero de trabajo en el bar de un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad vallisoletana de Nava del Rey. Todo, como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, en concreto con una navaja, y un bate de madera sobre un compañero de trabajo en el propio establecimiento hostelero en el que trabajan.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:00 horas del 22 de diciembre. Fue ese día cuando el responsable del bar alertó telefónicamente a la Benemérita.

Informaba de que un trabajador había amenazado con una navaja y un bate de madera a otro trabajador, en el interior del local.

Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil, se desplazó al lugar, solicitando apoyo a otros agentes. Los efectivos localizaron al trabajador que se encontraba en estado de embriaguez.

Tras un visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y entrevistas con los testigos de los hechos, los agentes lograron interceptarlo y detenerlo.

El trabajador fue identificado y detenido por un presunto delito de amenazas con arma blanca. En el exterior del establecimiento se halló el bate utilizado, que fue intervenido y depositado en las dependencias de la Guardia Civil de Nava del Rey.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que, junto al detenido, han sido presentadas en el Juzgado de Guardia de Medina del Campo.