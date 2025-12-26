Usa las claves de un compañero para llevarse 700 euros de la caja registradora del bar en el que trabajaba

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre como presunto autor del hurto de dinero de la caja registradora de un bar. Usaba las claves de un compañero sin su consentimiento y anulaba cobros para coger dinero en efectivo de la caja, apuntan fuentes policiales.

Los hechos, como añaden desde la Policía Nacional, los venía realizando desde los primeros días del mes de diciembre.

En el establecimiento hostelero solo tenían acceso a dicha caja dos trabajadores a través de una clave que les era facilitada por el propietario del bar. Uno de los trabajadores facilitó puntualmente al varón, a la postre detenido, la clave de acceso a dicha caja para evitar tener que estar presente en todas las operaciones.

El varón usó las claves “sin el consentimiento de su compañero” para “anular cobros en diferentes días, y así poder coger el dinero en efectivo sustrayendo un total de 700 euros”.

Uno de los camareros del local comunicó al propietario que faltaba dinero de la caja registradora, pudiéndose comprobar que varios días posteriores solamente se facturaba dinero mediante el uso del datáfono y no había reflejados movimientos en efectivo.

Se comprobó igualmente, que también faltaba dinero de los 350 euros que habitualmente se dejaban en la caja.

Realizadas las gestiones de investigación pertinentes, se determinó la identidad del autor de los hechos, resultando ser uno de los camareros que no tenía la clave de acceso a la caja registradora, y utilizaba la clave facilitada por otro trabajador.

Tras su identificación y posterior detención fue trasladado a dependencias policiales, y una vez finalizados todos los trámites documentales pertinentes se dio cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial.