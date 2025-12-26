Identificadas tres personas por estafar online casi 100.000 euros en Palencia

La Guardia Civil ha identificado a tres individuos en Palencia por una estafa en internet que alcanzó casi 100.000 euros. Los agentes han conseguido recuperar aproximadamente 76.000 euros, que serán reintegrados a la víctima legítima. Concretamente, se les atribuye la presunta autoría de un delito de estafa bancaria mediante la técnica conocida como BEC (Business Email Compromise), además de blanqueo de capitales.

Este método se basa en suplantar la identidad de una empresa para engañar a través de correos electrónicos y lograr transferencias fraudulentas. El caso se originó cuando una compañía del sector metalúrgico detectó una transferencia no autorizada por valor de 95.556,50 euros.

Al denunciar los hechos ante la Guardia Civil, se puso en marcha una investigación que permitió descubrir que los responsables desviaban el dinero mediante transferencias a otras cuentas y pagos en agencias de viajes. Gracias a la operación, se identificó a los presuntos implicados y se procedió al bloqueo y recuperación de casi 76.000 euros, los cuales serán devueltos a su propietario original.