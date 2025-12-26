Dos heridos tras una colisión entre dos vehículos en Carbajosa de la Sagrada
Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado recursos al lugar para atender a las víctimas, un hombre de 51 años y una joven de 21.
Dos personas han resultado heridas este viernes tras una colisión entre dos vehículos en el municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada. El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 17:05 horas de un golpe por alcance de dos vehículos con heridos en la localidad salmantina, en la rotonda del supermercado.
La Sala de Operaciones del 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Policía Local de Carbajosa de la Sagrada y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender a los ocupantes de uno de los turismos, un hombre de 51 años y una joven de 21.