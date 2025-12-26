Dos heridos tras una colisión entre dos vehículos en Carbajosa de la Sagrada

Dos personas han resultado heridas este viernes tras una colisión entre dos vehículos en el municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada. El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 17:05 horas de un golpe por alcance de dos vehículos con heridos en la localidad salmantina, en la rotonda del supermercado.

La Sala de Operaciones del 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Policía Local de Carbajosa de la Sagrada y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender a los ocupantes de uno de los turismos, un hombre de 51 años y una joven de 21.