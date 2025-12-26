El Ayuntamiento de Salamanca mantiene un año más la reducción de las tarifas de bus: 0,49 euros durante todo 2026

El Ayuntamiento de Salamanca extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la rebaja en las tarifas de los abonos y títulos multiviaje del transporte urbano, manteniendo las mismas condiciones que estaban en vigor en noviembre de 2025, tal como establece el Real Decreto-Ley aprobado el 23 de diciembre por el Consejo de Ministros.

En consecuencia, se mantendrá una reducción del 50 % en los distintos abonos jóvenes, llegando incluso al 100% (es decir, gratuidad) en las modalidades mensual, trimestral y semestral cuando se emitan para menores de hasta 14 años. El bonobús especial contará con una rebaja del 66%, mientras que los abonos generales, el bonobús ordinario y el reducido aplicarán una disminución del 20 %.

El precio del billete sencillo ordinario no sufrirá ninguna modificación.A lo largo del tiempo que dure esta medida, el billete ordinario se mantendrá en 1,20 euros; el viaje con bonobús ordinario costará 0,49 euros; el del bonobús reducido, 0,25 euros; y el del bonobús especial, 0,01 euros. En cuanto a la tarjeta bus-ciudad, los precios serán: mensual 18,51 euros, trimestral 55 euros, semestral 109,16 euros y anual 214,12 euros.

Por su parte, los abonos jóvenes en tarjeta bus-ciudad tendrán los siguientes importes: mensual 7,34 euros, trimestral 21,52 euros, semestral 41,98 euros y anual 81,34 euros. Es importante recordar que, desde el 1 de enero de 2025, resulta obligatorio estar empadronado en Salamanca para poder beneficiarse del abono joven en cualquiera de sus versiones.

De acuerdo con el informe más reciente de la organización de consumidores Facua (correspondiente a 2025 y basado en el análisis de títulos de transporte en 57 ciudades españolas), Salamanca sigue destacando como una de las localidades con las tarifas de autobús urbano más económicas del país.

En concreto, aparece entre las ciudades con el bonobús más asequible, situándose por debajo de la media nacional, que se establece en 0,48 euros por trayecto. El gasto derivado de esta bonificación será cubierto íntegramente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.