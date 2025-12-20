Salamanca abre el bajocubierta de la Catedral y ofrece una experiencia sensorial única con tecnología inmersiva

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la ampliación de 'Ierónimus' Jesús Formigo Ical

Salamanca refuerza su oferta turística con la apertura de +Ieronimus, el renovado recorrido de la Catedral que incorpora innovaciones tecnológicas y expositivas para transformar la visita en una experiencia sensorial.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 571.000 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Salamanca. 321.000 euros corresponden a la aportación municipal y el resto, al Cabildo-Catedral, explican fuentes oficiales.

Esta iniciativa se suma a la estrategia de la ciudad de ampliar su oferta cultural de forma sostenible, junto con otras actuaciones en museos, parques arqueológicos y espacios patrimoniales.

La principal novedad de +Ieronimus es la apertura del bajocubierta, un espacio que ofrece una perspectiva única del conjunto catedralicio.

La presentación ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el deán presidente del Cabildo Catedral, Jorge García Gómez.

"La propuesta expositiva creará un espacio sensorial con sonido envolvente y proyecciones sobre las bóvedas, destacando el valor arquitectónico y constructivo, al tiempo que misterioso y poético", explican desde la organización. La pasarela habilitada tiene un aforo para 30 personas.

Además, se han reformulado otras salas para mantener la coherencia de Ieronimus, consolidando tres pilares: un recorrido por el arte, la arquitectura y la historia del conjunto; una ascensión de 260 escalones que recorre 13 salas y terrazas; y un modo especial de vivir la historia de la Catedral creando atmósferas, narrativas y sensaciones únicas.

La musealización se ha modernizado con paneles renovados, señalización actualizada, iluminación mejorada y nuevas tecnologías como realidad aumentada, hologramas, 3D y audioguías innovadoras. "Se busca ofrecer una visión más holística del proyecto dirigida a diferentes públicos", destacan desde el Cabildo.

Entre las novedades, la Sala del Alcaide resalta la música en las catedrales y permite contemplar el retablo de la Catedral Vieja a través de una ventana geminada. Se incorpora una "pieza escultórica/pantalla" que facilita la comprensión de los detalles del retablo de los hermanos Delli.

La Torre Mocha estrena la intervención 'Lumen Spiralis', de la artista Esther Pizarro. Una espiral de 12,5 metros hecha de 'lomos de libros' rinde homenaje a archivos y archiveros. La obra simboliza la conexión entre pasado y futuro y la comprensión universal que los archivos ofrecen.

En la Sala de la Bóveda, la propuesta combina exposición y audiovisual. En las vitrinas de la izquierda se explica la labor de los constructores físicos de la Catedral. A la derecha, se homenajea a los constructores simbólicos. "Todos, de un modo u otro, somos constructores de catedrales", se señala en la proyección audiovisual.

La apertura del bajocubierta es la actuación más emblemática. La pasarela permite contemplar un paisaje constructivo único y participar en una experiencia audiovisual inmersiva. "Por primera vez se accede a un bajocubierta de una catedral, un espacio misterioso y poético que destaca su valor arquitectónico", destacan los responsables.

Se prevé una segunda fase en verano de 2026, que introducirá gemelos digitales, realidad aumentada y desarrollos 3D para explorar la historia y el futuro del edificio. También se incorporarán propuestas participativas, audioguías para distintos públicos y códigos QR con información multilingüe.

Ieronimus abrió sus puertas en marzo de 2002, coincidiendo con la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca. Desde entonces, lo han visitado 2.838.162 personas.

Las visitas nocturnas, introducidas en 2012, han atraído a 85.620 visitantes. La oferta expositiva se ha ido ampliando hasta la balaustrada superior en 2003, la terraza en 2004, los tejados de la Catedral en 2006 y la Torre de las Campanas en 2013.

+Ieronimus consolida a Salamanca como un destino cultural de primer nivel, combinando patrimonio, innovación tecnológica y experiencias sensoriales únicas que revelan los secretos de la Catedral y su relación con la ciudad.