Salamanca viste de dorado a las amas de casa y a María Victoria Mateos en un homenaje a la mujer "en sentido amplio"

Salamanca ha celebrado este jueves el acto de entrega de las Medallas de Oro 2025 a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios y a la hematóloga María Victoria Mateos, en un acto que ha tenido lugar en el Teatro Liceo y que ha sido presentado por la actriz Guadalupe Lancho.

El encargado de entregar los galardones ha sido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha remarcado que las Medallas de Oro de este año rinden homenaje al papel de la mujer "en sentido amplio".

Durante su intervención, el regidor ha recordado en que algunos de los momentos más brillantes de la ciudad han estado protagonizados por las mujeres, por eso ha incidido en que Salamanca "no sería lo que es sin el talento, la constancia y la generosidad de tantas mujeres que, a veces en silencio y casi siempre con menos focos de los que merecían, han abierto camino".

De esta manera, ha considerado que las medallas de este año rinden homenaje a lo más esencial, el reconocimiento social de las amas de casa hasta su cenit, con el ejemplo de una doctora que está entre las mejores de España y cuenta con prestigio internacional.

"Dos historias distintas con un mismo hilo conductor: la dignidad, el trabajo incansable y la excelencia al servicio de los demás", ha apuntado el alcalde salmantino.

De la asociación, Carbayo ha destacado que fueron "pioneras" en la creación de un "refugio para miles de salmantinas que no tenían otro modelo". "Escucharon, alentaron, ayudaron frente a la soledad, la violencia machista o los problemas económicos y familiares", ha apuntado.

Y lo hicieron, además, con una "capacidad económica modesta, basada en el voluntariado, pero con una grandeza moral y una ilusión ilimitadas". Por eso, el regidor ha puesto en valor que educaran a generaciones enteras "en la igualdad y la responsabilidad" y ha reconocido que la ciudad "tenía una deuda con este colectivo".

"Gracias por ser vanguardia cuando ser vanguardia era poco menos que una locura. Primero con María Luisa Oliete, presidenta de la Asociación durante dos décadas, y posteriormente con Gracia Sánchez, que sigue al frente de la misma hoy en día. Una mujer, por cierto, incansable con una vocación de servicio público admirable y que, a pesar de los años que no aparenta, mantiene una vitalidad y una ilusión ejemplares", ha añadido.

Por otro lado, sobre la trayectoria de María Victoria Mateos ha subrayado que es la confirmación de que en la ciudad charra el talento "encuentra hogar y perspectivas de futuro", ya que Salamanca "apuesta de forma decidida por la tecnología, la ciencia, la investigación y la medicina como motores de transformación y de creación de empleo y riqueza".

El alcalde ha manifestado que la doctora es la mejor abanderada para una Salamanca que "mira al futuro con decisión" y en la que el talento joven "empieza a encontrar oportunidades para quedarse". Asimismo, ha destacado que la hematóloga también es una muestra de la excelencia del Hospital de Salamanca, "un complejo moderno que está incorporando la tecnología más puntera y que cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel que dispensa un trato profesional, humano y cercano".

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Gracia Sánchez, ha resaltado durante su intervención que se trata de un homenaje a esas mujeres que "tanto dieron y tan poco recibieron".

"En la década de los años 70 y gran parte de los 80, la Asociación de Amas de Casa era la única entidad que atendía a las mujeres, pues no había ni ninguna otra asociación ni administración que las escuchara", ha explicado.

Un lugar donde "llegaban a nosotras solicitando ayuda y contándonos todos sus problemas: violencia de género, doméstica, drogadicción de los hijos, enfermedades mentales… a veces era desgarrador escucharlas. Normalmente eran mujeres de una condición social y económica precaria, ya que, las que tenían recursos económicos y sociales, solían buscar otro tipo de ayudas".

También ha señalado que fueron pioneras en la defensa de los derechos de los consumidores incluso antes de que se aprobara la ley que los amparaba en 1984. "A finales de los años 70 y principios de los 80 nuestra entidad ya participaba en las Juntas de Precios de los Gobiernos Civiles, defendiendo que los productos básicos de la cesta de la compra no subieran demasiado. Ha pasado medio siglo y seguimos en la misma lucha", ha remarcado.

Por su parte, la hematóloga María Victoria Mateos ha empezado asegurando que Salamanca es "mucho más que un lugar de trabajo" porque "ha sabido siempre crear escuela, no solo transmitiendo conocimientos, sino generando una forma de hacer las cosas con rigor, con reflexión y con un profundo sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Este espíritu ha guiado mi trayectoria y la de muchos profesionales formados en esta ciudad, que llevan a Salamanca como referencia allí donde desarrollan su labor", ha señalado.

Mateos ha puntualizado que si hay alguien relevante a quien pertenece esta Medalla es a los "pacientes y a sus familias" que enseñan cada día cada día "la importancia de la esperanza, la confianza y la resiliencia".

"Este reconocimiento es también un estímulo para mirar al futuro. Vivimos tiempos de avances científicos extraordinarios, pero también de grandes desafíos humanos y sociales. En este contexto, las ciudades que apuestan por el talento, por la igualdad de oportunidades y por la innovación responsable serán las que lideren el mañana. Estoy convencida de que Salamanca seguirá estando a la cabeza", ha zanjado.