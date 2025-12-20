El jardín mágico de luz que ya han descubierto 100.000 visitantes y que es ideal para Navidad: "Un oasis invernal"

Inauguración de la iluminación navideña del Huerto de Calixto y Melibea en Salamanca. Jesús Formigo Ical

Más de 100.000 personas han visitado 'El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea' desde su apertura el pasado 27 de noviembre.

Este espectáculo navideño, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, ofrece "una experiencia inmersiva" que transforma este emblemático espacio en un "oasis invernal" lleno de luz y color.

La ruta nocturna permite a los visitantes recorrer mundos de luz que sorprenden y encantan. Mediante proyecciones audiovisuales, láser, arcos luminosos y redes de luces en el suelo, el jardín se convierte en un espectáculo lúdico y sensorial, donde cada rincón "despierta la curiosidad y la admiración".

La tecnología empleada genera secuencias de movimiento que combinan escenas lumínicas y sonoras. Los haces de luz construyen un "techo artificial" en constante transformación, mientras la banda sonora transmite a los espectadores "alegría y belleza", reforzando la sensación de inmersión en un entorno mágico.

El jardín permanecerá abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, cuando cierra a las 20:30 horas. La entrada es gratuita y el acceso se regula por la calle Gibraltar, el Patio Chico y la calle Arcediano.

Además, el lienzo de la muralla que rodea el Huerto de Calixto y Melibea ha sido iluminado para resaltar su valor arquitectónico. La luz enfatiza la mampostería y los sillares, jugando con contrastes y sombras que crean un "efecto sorprendente" y permiten apreciar textura, volumen y ritmo morfológico en el histórico monumento.