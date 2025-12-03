La reina Letizia exige a los políticos un “cambio de mentalidad” para cumplir los derechos de los discapacitados

La reina Letizia exige un “cambio de mentalidad” para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan de verdad

La reina Letizia reclamó este miércoles en Salamanca un “cambio de mentalidad” respecto a las personas con discapacidad, mensaje central de la jornada en la que presidió la reunión del Consejo del Real Patronato y la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia.

En el CREA del Alzheimer insistió en la necesidad de “seguir adelante incansablemente” para “mover y empujar voluntades políticas” y lograr que “de una vez por todas, lo declarativo se haga efectivo”.

A su llegada al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias fue recibida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y responsables del Real Patronato y del centro. Tras los saludos, accedió al Salón de Formación, donde se aprobaron la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025 y se presentaron nuevas iniciativas para la atención en emergencias.

La Reina Letizia, a su llegada a la ceremonia de entrega de premios

En su intervención, subrayó que “cambiar de mentalidad es defender e impulsar la accesibilidad universal, un principio realizable que se inserta en todos los derechos fundamentales”, así como lograr “que las administraciones trabajen de la mano para que los dispositivos de emergencia sean accesibles a todas las personas”.

Añadió que implica también que “las personas con discapacidad estén en los espacios donde se toman decisiones” y que “cambiar de mentalidad es respetar a las personas con discapacidad a través del fomento de la inclusión, que no es una palabra vacía sino que requiere ayudas, recursos, apoyos, convivencia, educación y desarrollos normativos”.

Doña Letizia remarcó la importancia de “empujar voluntades políticas” y afirmó que “está muy bien eso de la empatía, pero tiene que avanzar hacia la justicia social”. Defendió reformas que “garanticen la libertad para que las personas con discapacidad elijan cómo vivir y para que se revistan de todos sus derechos”. También recordó que, ante la discapacidad sobrevenida, “entonces hablar de discapacidad es hablar de todas las personas”.

La ceremonia posterior reunió a autoridades y entidades sociales. Antes del inicio actuó el Coro Fermín Gurbido, compuesto por personas con ceguera y discapacidad visual grave, que interpretó “Qué bonita vida”, de Dani Martín.

Los premios distinguieron al Ayuntamiento de Cartagena, Confederación Salud Mental España, Danza Down, el proyecto “Interacción accesible entre personas y dispositivos electrónicos”, la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, la Asociación Española de Empleo con Apoyo, la Fundación También y Run for You. En Igualdad de Género fue premiada Ana Peláez Narváez, quien advirtió sobre “los discurso de odio, la intolerancia y negacionismo injustificado de la igualdad y la inclusión”.

El acto concluyó con el Coro Fermín Gurbido interpretando “Girasoles”, de Rozalén, en una jornada en la que el Real Patronato reafirmó su compromiso con una sociedad más inclusiva.