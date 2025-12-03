Mañueco presume ante la Reina Letizia de los Servicios Sociales en Castilla y León: “Somos los mejor valorados de España”

La reina Letizia con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. David Arranz ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Ejecutivo autonómico con la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con capacidades diferentes durante el acto de entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad y presididos por Su Majestad la Reina.

Mañueco destacó que Castilla y León cuenta con “los Servicios Sociales mejor valorados de España” y con la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad.

Además, subrayó que la Comunidad dispone de una legislación avanzada en esta materia, reforzada durante esta legislatura, que garantiza la protección y los derechos de este colectivo.

El presidente autonómico también resaltó la apuesta por la inserción laboral como vía fundamental de integración social, poniendo énfasis en el notable crecimiento de los centros especiales de empleo en los últimos años.

“Trabajar por la igualdad de oportunidades para que cada persona sea protagonista de su vida es una de las tareas más valiosas que puede asumir un gobierno”, aseguró Fernández Mañueco.

Asimismo, agradeció la implicación de Su Majestad la Reina Letizia y la labor del Real Patronato sobre Discapacidad, destacando la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes fortalecen la cohesión social y contribuyen a mejorar la sociedad.

Nuevo protocolo estatal

En este mismo acto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, anunció hoy un nuevo protocolo estatal de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Según especificó, se trata de un documento pionero en la Unión Europea que ya ha sido aprobado en el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias y que establece un marco común de actuación dirigido a todos los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia, buscando “homogeneizar en todo el territorio del Estado” la manera de comunicar y atender una emergencia de las personas con discapacidad para “salvar vidas de personas con realidades no normativas”, informa Ical.