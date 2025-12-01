Llega a Salamanca el fenómeno de comprar los paquetes perdidos de Amazon o Shein: gangas sorpresa desde 2,49 €

Salamanca acogerá por primera vez los paquetes sorpresa de King Colis, la start-up francesa que recupera envíos perdidos del comercio electrónico para darles una "nueva vida".

La cita tendrá lugar en el centro comercial El Tormes, donde los visitantes podrán descubrir qué se esconde en toneladas de paquetes pedidos por Internet que nunca llegaron a sus destinatarios.

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados online desaparecen debido a errores en las direcciones o problemas logísticos.

Antes de empresas como King Colis, estas mercancías eran destruidas tras reembolsar el dinero a los compradores. Ahora, estos productos encuentran un destino útil, reduciendo residuos y contribuyendo a un comercio más sostenible.

Desde 2023, la empresa adquiere paquetes perdidos para venderlos tanto en su sitio web como en tiendas efímeras repartidas por toda Europa. "Los Pop-Ups son un verdadero éxito, se ponen a la venta 10 toneladas de paquetes en cada cita y hacemos dos ventas por semana. También vendemos a través de internet. Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado, lo que permite a los clientes obtener buenas ofertas", explica Killian Denis, CEO y cofundador de King Colis.

El formato ya ha conquistado España. Desde marzo, los pop-ups han llegado a ciudades como Madrid, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias, Murcia, Elche y Zaragoza, sumando más de 72.000 visitantes y la venta de 85 toneladas de paquetes perdidos. La respuesta del público confirma el interés por un modelo que combina sostenibilidad y emoción en la compra.

King Colis trabaja con dos tipos de paquetes. Los 'Estándar' provienen de grandes plataformas logísticas que importan productos desde Asia, como Shein o Temu, y se venden por peso tal como llegan.

Los 'Premium' proceden de distribuidores oficiales de grandes líderes europeos del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Ni la empresa ni los compradores conocen el contenido antes de abrirlos, manteniendo la sorpresa intacta.

"Siempre es divertido y emocionante", afirma Denis. "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros, desde un lingote de oro de colección hasta un Rolex de segunda mano. Es un poco como jugar a la lotería".

En Salamanca, los visitantes podrán comprar tantos kilos de paquetes como deseen y descubrir productos de tecnología, ropa de diseño, calzado, relojes, videojuegos, artículos de belleza, gadgets o piezas de colección.

El precio es muy competitivo: los paquetes 'Estándar' se venden a 2,49 euros por 100 gramos y los 'Premium' a 2,99 euros por 100 gramos. Solo una vez pagado el paquete, se puede abrir y desvelar la sorpresa que contiene.

La primera venta en El Tormes se celebrará del 8 al 14 de diciembre en la plaza central del centro comercial. Los horarios serán de lunes de 15:00 a 21:00 y de martes a domingo de 11:00 a 21:00.