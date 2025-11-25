Un fugitivo esquiva su ingreso en prisión encerrado en casa durante varios meses: ha sido detenido en Salamanca

Agentes de Policía Nacional han detenido a un varón en el interior de su domicilio, en el que estaba recluido sin salir a la calle desde hacía varios meses. Le constaba una orden judicial de ingreso en prisión desde el mes de junio de este año.

La detención se llevó a cabo la semana pasada, como resultado de las investigaciones realizadas por funcionarios policiales de esta Comisaría, que determinaron el lugar en el que se encontraba el fugitivo. Se accedió a la vivienda con la autorización judicial del mandamiento de entrada solicitado.

El varón, desde el mismo momento que tuvo conocimiento que el juzgado había emitido una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de malos tratos, abandonó el trabajo, vendió el vehículo de su propiedad y se recluyó en el interior del domicilio sin salir de la vivienda para evitar ser detenido.

Para poder aguantar durante tanto tiempo sin salir de la vivienda, había personas de su entorno más cercano que eran las encargadas de aprovisionarle de comida, tabaco y todos los elementos necesarios para que no tuviera que salir de la vivienda.

Ante los hechos expuestos y una vez se determinó con fiabilidad el lugar en el que se encontraba el varón, se solicitó autorización judicial para la entrada en la vivienda. Tras la concesión de la correspondiente autorización judicial de entrada en el domicilio, se accedió al mismo y se procedió a la detención del individuo. Tras esta detención, y como tenía establecido, ingreso en prisión.