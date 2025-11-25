Condenados a 20 años de cárcel los tres narcos que metieron 862 kilos de coca en sacos de carbón desde Colombia

Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Valladolid. - AUDIENCIA DE VALLADOLID. - Archivo

La Audiencia de Valladolid ha condenado a los tres narcos que se han sentado en el banquillo de los acusados a penas que suman, en total 20 años y medio de cárcel.

El primero de los acusados ha sido condenado, por un delito contra la salud pública, a ocho años y seis meses de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.500.000 euros.

El segundo de los acusados a la pena de siete años y seis meses de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.500.000 euros.

Y al tercero de los varones que se sentó en el banquillo de los acusados a cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena a una multa de 750.000 euros.

Los hechos

El escrito de la Fiscalía, al que tenía acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, solicitaba condenas de diez años de cárcel y una multa de 33.263.783,01 euros para estas tres personas, detenidas en el verano de 2021.

Empleaban un procedimiento que resultaba inédito para ocultar la droga, mediante la impregnación de la sustancia en carbón vegetal a través de un proceso químico.

En total se incautaron 862 kilógramos de cocaína valorada en un total de 33 millones de euros que fue el mayor alijo de los ocupados hasta este momento en Castilla y León.

De carbón a cocaína

Los procesados, J.A.P.A., G.M.G. y A.M., como apuntaba el Ministerio Fiscal, actuaban “de común acuerdo” y “decidieron realzar una operación de importación a España de un cargamento de cocaína procedente de Colombia”.

Bajo la apariencia de “una operación legal de compraventa de carbón” empleando para ello a una empresa de la que J.A.P.A. era administrador único, para “proceder a importar desde Bogotá (Colombia) dos contenedores enviados por otra empresa".

La Fiscalía apuntaba que “la carga legal declarada era carbón, si bien el contenedor llevaba cocaína impregnada en el carbón” contenedores que llegaron por vía marítima al puerto de Sines (Portugal) cuyo destino era en España el Centro Logístico situado en Medina del Campo.

Operación

La operación, desarrollada tras más de un año de investigación junto a la Policía Judiciaria de Portugal, acabó con la detención de estas tres personas en Medina del Campo. Operaban a nivel nacional e internacional con un complejo entramado de empresas que usaba para importar cocaína desde América Latina, en concreto desde Colombia y distribuirla en España.

Unas investigaciones que, como se dio a conocer en junio de 2021, por la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad, Juan José Campesino, y responsables de la Policía judicial, arrancaron en el año 2020.

Todo sobre una sociedad mercantil del sector inmobiliario. A través de ella se realizaban importaciones sospechosas vía marítima. El análisis previo permitió dar con este complejo entramado de empresas que mantenían vínculos entre sí.

Los agentes comenzaron a realizar un estrecho control sobre los investigados que finalmente fueron detenidos y que pasarán por el banquillo de los acusados.

Fue el 1 de mayo de 2021, como explicaba la Fiscalía en su escrito, cuando el Juzgado de Instrucción Número 1 de Medina del Campo acordó la prisión provisional de los procesados, situación en la que continúa J.A.P.A. Se acordó la libertad bajo fianza de A.M. en fecha de 19 de mayo de 2023 y de G.M.G. a 2 de mayo de 2023.