Carbayo reivindica los toros como parte de la "identidad cultural" de Salamanca y apela a su defensa por "coherencia"

Carbayo en la XXXVII Gala Cultural Taurina de Salamanca de la Federación de Peñas Taurinas Helmántica David Arranz / ICAL

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha defendido la tauromaquia como una "expresión artística que forma parte de la identidad cultural de la ciudad".

Así lo ha expresado durante la XXXVII Gala Cultural Taurina celebrada en el Teatro Liceo, donde ha apelado a la "unión, respeto y coherencia" que, según ha dicho, están mostrando aficionados, profesionales, ganaderos y empresarios.

Carbayo ha pedido diálogo y trabajo en equipo para seguir atrayendo nuevos públicos, especialmente jóvenes. Por lo que ha querido subrayar el papel de Juventud Taurina de Salamanca, que celebra su décimo aniversario.

También ha destacado la trayectoria de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación, con cuarenta años de actividad y 48 alumnos que han tomado la alternativa, a la que ha definido como una "escuela de vida".

El regidor salmantino ha defendido que las administraciones públicas deben proteger y promover el arte. Ha asegurado que Junta, Diputación y Ayuntamiento se han mantenido como "aliados fieles" de la tauromaquia.

Sobre este punto, Carbayo ha señalado que esta protección constituye una "obligación constitucional" que algunos contravienen "de la forma más zafia y ruin posible".

El alcalde de Salamanca también ha recordado el impacto socioeconómico del sector, que genera más de 850 millones de euros y 13.000 empleos en Castilla y León.

Carbayo ha destacado igualmente la importancia de la aportación medioambiental de la tauromaquia, que, según ha señalado, contribuye a la conservación de la dehesa. Ha resaltado además la importancia cultural de la tradición taurina en Salamanca y su peso en la vida social de la ciudad.

Durante los reconocimientos, el alcalde ha felicitado a los matadores charros Domingo López Chaves, Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y Javier Castaño por sus trayectorias. Ha destacado a Ismael Martín como triunfador de la gala y a Marco Pérez por su notable temporada. También ha trasladado su enhorabuena a Emilio de Justo, premiado por la Mejor Faena de la Feria tras el indulto de ‘Buenasuerte’, de Garcigrande, el 14 de septiembre.

El regidor charro ha expresado su gratitud a José Antonio Morante de la Puebla por su contribución a la Fiesta. Ha reconocido el trabajo de la Federación de Peñas Taurinas Helmántica y de su presidente, Jorge Lurueña.

Igualmente, Carbayo ha agradecido la presencia del pregonero, Carlos Martín Santoyo, por su labor divulgativa y por su compromiso con el mundo taurino. Y ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá apoyando la tauromaquia "sin complejos y sin fisuras".

Finalmente, ha querido destacar el impulso del Museo Taurino 'Primitivo Sánchez Laso', iniciativas de divulgación como la MasterClassTOROS Javier Lorenzo y el respaldo a actos que han reforzado a Salamanca como ciudad taurina.