Carbayo exige mejorar las conexiones de tren con Madrid para consolidar a Salamanca como referente en congresos

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha urgido esta mañana al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid para facilitar la llegada de congresistas y consolidar a la ciudad como referente nacional en la industria de congresos.

Así lo ha manifestado durante la apertura del 38º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, que reúne del 18 al 21 de noviembre a más de 1.500 profesionales en salud de la mujer.

Carbayo señalaba al respecto que el crecimiento de Salamanca en congresos médico-sanitarios y científicos se alinea con el nuevo modelo de industrialización basado en innovación tecnológica y científica bajo la marca 'Salamanca Tech'.

Este proyecto es fruto de una "fuerte alianza interinstitucional" liderada por el Ayuntamiento, las universidades, centros de investigación, empresas y jóvenes emprendedores, con el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León.

El regidor charro ha destacado que los salmantinos y salmantinas "somos muy afortunados de tener a nuestra disposición, y la de nuestras familias, un hospital universitario" con profesionales y recursos que son "referente a nivel nacional y regional".

Carbayo también ha recordado que la red de centros de atención primaria se ampliará próximamente con nuevas instalaciones en Prosperidad y un futuro centro ‘multibarrio’ en El Zurguén.

En el acto también han estado presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos; el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Peré Brescó i Torras; la presidenta del comité organizador del Congreso, Corazón Hernández; y la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, Rosario Arévalo Arévalo.

Carbayo ha aprovechado su presencia para agradecer al consejero de Sanidad su "esfuerzo constante para mejorar la atención sanitaria a los salmantinos", así como a pacientes de otras provincias que reciben tratamiento en el hospital salmantino.

Asimismo, trasladó su felicitación a la jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología, María José Doyague Sánchez, por la "impecable calidad asistencial" que reciben las mujeres en Salamanca, afirmando que "están en las mejores manos".