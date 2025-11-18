Salamanca impulsa el innovador proyecto Trust para transformar el sistema de apoyo a las personas dependientes

Un proyecto innovador que busca transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia, pero también aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales.

Este es el objetivo de Trust, la iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Salamanca que ha sido uno de los veinte proyectos europeos seleccionados en toda Europa y uno de los dos elegidos en España en la última convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy los pormenores del proyecto TRUST en compañía de los socios que permitirán que sea una realidad: la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) y la empresa Khora Urban Thinkers.

Todos ellos desarrollarán una iniciativa dotada con un presupuesto de 5.438.871 euros, de los que 4,4 millones están aportados por los fondos FEDER. La fase de ejecución se prolongará durante tres años y medio.

García Carbayo ha señalado que este proyecto va a ser una realidad en una ciudad “ejemplo de atención a los mayores” gracias a los programas de dependencia que suman cerca de 8.500 usuarios; las iniciativas de envejecimiento activo, muchas de las cuales tienen lugar en los tres centros de mayores; y el pionero programa Edades.

Además, ha recordado que se ha aprobado el V Plan Municipal de las Personas Mayores que hace hincapié en luchar contra la brecha digital, la soledad no deseada y el edadismo.

En este contexto, Trust busca transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia, pero también aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales (normalmente sus propios familiares y además mujeres) y mejorar la calidad de la tarea de los trabajadores sociales municipales.

Para lograrlo, el proyecto usará la tecnología y herramientas como la inteligencia artificial (IA), lo que hace que Trust enlace perfectamente con la identidad común Salamanca Tech y la transferencia del conocimiento.

Tal y como ha explicado el alcalde de Salamanca, la mejora de la atención a las personas dependientes que forman parte de los programas del Ayuntamiento se sustenta sobre tres herramientas.

Desde que se realice la solicitud de reconocimiento de la dependencia se colocará un sensor en el hogar. El objetivo es monitorizarlo y completar la valoración social y sanitaria evitando errores, y así hacer más eficiente el diagnóstico y actualizarlo en caso de variaciones.

En segundo lugar, la IA será una aliada de los trabajadores sociales para que se centren en la atención humana y dejen que la tecnología complete automáticamente el Baremo de Valoración de la Dependencia.

A través de un sistema de interpretación del lenguaje, la IA usará la información de las entrevistas de los trabajadores sociales, la monitorización de los hogares y el informe sanitario para hacer esa tarea. Un avance muy significativo para reducir tiempos y burocracia, ganando agilidad y eficiencia.

Por último, se incorpora un sistema denominado ‘machine learning’ que irá recopilando información para entrenar a la IA y detectar con mayor rapidez un posible cambio en las condiciones para actualizar con rapidez el grado de dependencia.

Todo ello en lo que se refiere a la persona dependiente, pero también esta tecnología ayudará a mejorar notablemente la situación de los cuidadores. Los sensores en los hogares y esa monitorización continua de la persona dependiente aliviarán sensiblemente su carga de trabajo.

Asimismo, el ‘machine learning’ aprenderá de la información recopilada para anticiparse a situaciones de riesgo y mejorar el sistema de alertas a los cuidadores. Y todo ello completado y reforzado con un programa de apoyo y formación a estas personas basado en el éxito del programa Salamanca Acompaña.

“El engranaje de esta potente maquinaria estará situado en un nuevo centro municipal tecnológico del que he venido hablando en los últimos meses. Se trata del antiguo albergue Lazarillo de Tormes situado en el barrio de Chamberí. Se acometerá una transformación de las actuales instalaciones para convertirse en un espacio de innovación para desarrollar este proyecto. Pero además, en un lugar de apoyo emocional y psicológico, así como de formación y capacitación a los cuidadores”, ha señalado García Carbayo.

El alcalde ha concluido señalando que estamos ante un proyecto “muy ambicioso”, pero sobre todo un proyecto “humano, solidario, sensible y realista”. “Una de esas iniciativas que de verdad contribuyen a hacer una sociedad mejor al cambiar por completo el paradigma de un ámbito como es la atención a la dependencia”, ha recalcado.