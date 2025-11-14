Salamanca y Ciudad Rodrigo unen fuerzas para ofrecer una de las Navidades más impresionantes de España

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el concejal de Turismo y Cultura, Ángel Fernández; la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, María del Carmen Seguín; y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias

Salamanca y Ciudad Rodrigo han hecho público en Intur su intención de unir fuerzas para ofrecer una de las Navidades más potentes de España.

Ambas ciudades han presentado en la Feria Internacional del Turismo de Interior una estrategia común para atraer al público portugués, que históricamente visita la provincia en estas fechas.

El objetivo es reforzar esos lazos y mostrar una propuesta luminosa que crecerá este año con nuevas decoraciones, espectáculos y un belén de seis metros de altura.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha explicado en la presentación que las dos ciudades "van a hablar portugués" en esta edición de la feria para mostrar a los vecinos lusos "cómo vivimos la Navidad".

Carbayo ha subrayado lo bien que encaja la decoración navideña con "la piedra de nuestras grandes ciudades", un elemento clave para ambos destinos.

El alcalde de la capital charra también ha recordado el éxito del pasado año y la "apuesta clara y decidida" que posicionó a Salamanca y Ciudad Rodrigo en el turismo navideño nacional.

El peso del turismo portugués en la capital salmantina es "muy destacado", ha remarcado. Solo en 2024 llegaron más de 43.000 visitantes, el 16% de los viajeros internacionales.

Carbayo ha destacado que se trata de rutas habituales durante todo el año y señaló que este vínculo debe reforzarse con la campaña conjunta presentada en Intur. Su objetivo es que la experiencia navideña "comience a los pocos kilómetros de cruzar la frontera".

La promoción incluye un vídeo locutado en portugués que recorrerá redes sociales y medios digitales. Se difundirá en Oporto, Coimbra, Aveiro, Guarda, Viseu y Bragança, áreas metropolitanas que suman más de dos millones de habitantes. La campaña se ampliará también a Lisboa, con tres millones más de potenciales visitantes.

El vídeo promocional presentado en Intur combina imágenes cuidadas de los monumentos salmantinos y mirobrigenses con su iluminación navideña.

Árbol de 23 metros, videomapping y un belén gigante

Salamanca inaugurará su Navidad el 27 de noviembre con un encendido que incluirá más de mil adornos en cien calles. La Plaza Mayor volverá a ser el epicentro con el árbol de 23 metros, uno de los grandes reclamos del año pasado. Allí se estrenará también un videomapping titulado 'El astronauta en la estrella que guía los sueños'.

El Huerto de Calixto y Melibea se transformará en un jardín mágico con una propuesta de ilusión en movimiento que cambiará por completo su apariencia.

La plaza de Anaya acogerá el tradicional mercado navideño, un punto de referencia en estas fechas. A todo ello se sumarán elementos decorativos como una carroza de Cenicienta, elefantes de Oriente u osos polares. "No va a faltar nada", ha enfatizado durante la presentación el alcalde.

La programación aspira a superar los 1,7 millones de participantes del año pasado. Para ello, contribuirán nuevos recursos turísticos como el Centro de Recepción de Visitantes de la Fonda Veracruz, el Museo del Cerro de San Vicente, la oficina del Atrio de la Catedral y las próximas ampliaciones de Jerónimus y Scala Coeli. Carbayo destacó que Salamanca vive cifras de "récord" con 25.258 viajeros y 11.820 pernoctaciones más que el año anterior.

Y también aprovechó el momento para reivindicar que que más portugueses llegarían si España completara la electrificación de la vía férrea. Recordó que la obra acumula "cinco años de retraso". Además, retomó su reclamación que uno de los ramales del futuro tren rápido desde Portugal pase por Ciudad Rodrigo y Salamanca.

Ciudad Rodrigo: fuegos artificiales y un sorteo de un coche

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, se encargó de la segunda parte de esta presentación, donde quiso destacar la unión entre ambas ciudades a través de la 'Piedra Dorada', un símbolo patrimonial compartido.

Marcos Iglesias ha destacado que la ciudad fortificada ofrece un entorno navideño "entrañable" gracias a sus calles estrechas y su casco histórico.

Ciudad Rodrigo encenderá sus luces el 5 de diciembre, víspera del puente de la Constitución. Miles de personas se reúnen cada año en la Plaza Mayor para vivir el encendido popular acompañado de música. Este año la localidad tirará fuegos artificiales el día 6 como "recurso turístico" tras no poder lanzarlos en agosto debido a los incendios.

La programación supera los treinta actos y tiene como gran atractivo el sorteo de un coche, que se celebrará el 3 de enero. Solo podrán optar al premio quienes estén presentes en la Plaza Mayor. Por ello, Iglesias animó a comprar en el comercio local para obtener más participaciones.

Y el alcalde de Ciudad Rodrigo también tuvo su momento de reivindicación, reclamando mejoras en las comunicaciones y recordando que la ciudad perdió su tren en 2020 y que una mejor autovía facilitaría la llegada de turistas desde Portugal.

Santa Marta de Tormes, un destino accesible y experiencial

Unos minutos antes de esta presentación navideña, Santa Marta de Tormes hizo pública su apuesta turística en Intur con un proyecto denominado 'Destino accesible y experiencial'.

El alcalde, David Mingo, ha explicado que la localidad se ha transformado en el ámbito turístico y cultural, en una apuesta para aprovechar la cercanía con Salamanca, a pocos minutos caminando, y que es un incentivo para atraer visitantes.

El nuevo proyecto busca eliminar barreras sensoriales y cognitivas. Santa Marta ha creado una web adaptada a personas con discapacidad auditiva, visual o dificultades de comprensión. Incluye materiales fáciles de entender y recursos para visitas en familia, pareja o de forma individual.

La localidad ha colocado códigos QR adaptados junto a sus principales recursos, validados por la ONCE en Salamanca. A través de audioguías descriptivas, subtituladas y con lengua de signos española, el visitante puede recorrer la isla de El Soto, el arte urbano o rutas gamificadas como Santa Marta Urban Skate, Santa Marta Natural o Santa Marta Explora.

El proyecto ha sido validado por entidades como Aspas y Espreme Inclusión. La oferta se completa con espacios culturales como el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, el Museo del Grabado, el Espacio Agustín Casillas, el dedicado a José Luis Celso, la Ruta de los Cuentos del Arte y la Isla del Soto Encantada.