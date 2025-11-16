Salamanca abre el plazo para las ludotecas de Navidad con 618 plazas, 176 más

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá mañana, 17 de noviembre, el periodo de inscripción para las ludotecas Concilia Navidad, una alternativa muy esperada por muchas familias que buscan cómo organizarse durante las vacaciones escolares. Este año, el programa da un paso más y amplía su capacidad con 176 plazas adicionales, alcanzando las 618, un aumento que responde directamente a las necesidades que las familias trasladaron en ediciones anteriores.

El servicio funcionará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero, repartido por todas las zonas de acción social de la ciudad. La ampliación se ha centrado especialmente en los barrios que el año pasado se quedaron sin suficientes plazas: Centro, Garrido, San Bernardo y San José–Zurguén.

Pensado para menores de 3 a 12 años, Concilia Navidad ofrece siete horas y media diarias de actividades. Habrá opción de madrugadores desde las 7.45 horas, un tramo central de mañana y un horario para “tardones” hasta las 15.15 horas. Los monitores, todos titulados, trabajan una programación que combina juegos y aprendizaje, siempre desde valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto a las capacidades de cada niño.

Para muchas familias, estas ludotecas se han convertido en un recurso imprescindible. No solo durante la Navidad: el Ayuntamiento ha reforzado también la oferta durante el curso escolar y mantiene programas en Carnaval, Semana Santa, junio, septiembre y verano. Una red que, según destacan desde el Consistorio, busca acompañar a las familias a lo largo de todo el año.

Cómo inscribirse

El plazo estará abierto del 17 al 25 de noviembre, ambos incluidos. La solicitud debe presentarse de forma electrónica a través de programasbienestarsocial.com, aunque quienes necesiten apoyo pueden acudir a su CEAS, previa cita en el 900 55 00 10.

Es necesario que el menor y sus progenitores o tutores estén empadronados en Salamanca, salvo situaciones justificadas. Si se reciben más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo el 10 de diciembre.

La cuota general es de 15 euros, a abonar entre el 10 y el 16 de diciembre a través de la web del OAGER. Las familias numerosas de categoría general tendrán un 50% de bonificación y habrá exenciones totales para las familias de categoría especial, aquellas con ingresos inferiores a 10.000 euros anuales, menores derivados de servicios sociales o niños de programas de acogida temporal.

Para los hogares con varios hermanos inscritos, habrá un 25% de descuento para el segundo y siguientes, salvo si ya se ha aplicado otra bonificación.

El Ayuntamiento recuerda que estas ludotecas buscan ser algo más que un espacio de entretenimiento: un entorno donde los menores puedan convivir, aprender y disfrutar mientras sus familias encuentran un respiro en un calendario siempre complicado de conciliar.