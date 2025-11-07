Búnkeres de droga en Salamanca: la Policía desmantela cuatro puntos de venta con armas

Desarticulación de cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervención de varias armas de fuego y dinero

La Policía Nacional ha desarticulado cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta de Tormes, culminando una importante operación policial que se salda con la detención de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecientes a una misma familia dedicada al tráfico de drogas a pequeña escala.

La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, se inició tras un robo con intimidación sufrido por el conductor de un camión tráiler que transportaba 24 palets de una conocida marca de cerveza, valorados en más de 30.000 euros.

Las gestiones policiales permitieron identificar al principal implicado, quien formaba parte de una familia con antecedentes en la venta de estupefacientes, especialmente cocaína.

Fruto de las labores de vigilancia y seguimiento, los agentes constataron la existencia de varios puntos de venta activos en distintos barrios de la capital —Pizarrales y Buenos Aires—, así como otro en la localidad de Santa Marta de Tormes.

De manera simultánea, se realizaron cuatro registros domiciliarios en los que se intervinieron 104 dosis de cocaína, seis dosis de anfetamina, seis gramos de marihuana, además de 6.405 euros en efectivo, dos pistolas con su correspondiente munición, cinco básculas de precisión, varios teléfonos móviles y diversos útiles para la preparación y venta de droga.

Los agentes comprobaron que algunos de los domicilios funcionaban como auténticos búnkeres, con dobles puertas metálicas reforzadas, anclajes de hierro, ventanas reducidas y sistemas de videovigilancia orientados hacia la vía pública, que les permitían controlar la llegada de compradores o de posibles actuaciones policiales.

A los seis detenidos se les imputan delitos de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Policía Nacional se ha destacado que esta operación se enmarca en el compromiso firme de lucha contra el tráfico de drogas en su modalidad de menudeo, una actividad delictiva que afecta directamente a la seguridad y convivencia ciudadanas.