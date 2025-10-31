El Mariquelo regresa al cielo de Salamanca por los enfermos de párkinson y cáncer

‘El Mariquelo’ asciende a las Catedral Nueva de Salamanca en un acto solidario a favor de la Asociación de Parkinson y la Asociación Española Contra el Cáncer. David Arranz Ical

El folclorista Ángel Rufino de Haro, popularmente conocido como El Mariquelo, regresó hoy al cielo de Salamanca durante su trigésimo novena ascensión hasta la campana ‘María de la O’ de la Catedral Nueva de Salamanca que, en esta ocasión, dedicó a los enfermos de párkinson y de cáncer.

La tradición de la subida a la torre de la Catedral procede del día 31 de octubre de 1755, cuando el terremoto registrado en las costas de Lisboa, catalogado con un nueve en la escala de Richter, provocó un temblor que se extendió por toda la comunidad castellano y leonesa. Como consecuencia de ello, los salmantinos acudieron a refugiarse en la Catedral Nueva, finalizada apenas 22 años antes, salvándose de las posibles consecuencias del seísmo.

Desde entonces, un miembro de la familia conocida como ‘Los Mariquelos’ comenzó esta ascensión al punto más alto de la Torre de las Campanas en cada aniversario del terremoto, para agradecer que la Catedral Nueva se hubiese mantenido en pie y pedir que el suceso no se repitiera. Sin embargo, y con la última ascensión de Fabián Mesonero en 1977 como último miembro de la familia, la tradición quedó en suspenso hasta que ocho años más tarde fue retomada por Ángel Rufino de Haro.